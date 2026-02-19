Skådespelerskan från "Money Heist" tillkännager födelsen av sitt första barn

Efter att ha blivit internationellt känd för sin roll som Tokyo i "Money Heist" (La Casa de Papel) har Úrsula Corberó precis inlett ett nytt kapitel i sitt liv: moderskapet. Hennes första offentliga framträdande med sin son Dante i Barcelona utlöste en våg av känslor och frågor, både bland hennes fans och i media. Skådespelerskan balanserar delad glädje med en önskan att skydda sin integritet och odlar en mycket förfinad konst av diskretion.

Ett första "väldigt kontrollerat" foto

Det första fotot på Úrsula Corberó med sin nyfödda son var en stor händelse för hennes fans. Efter flera veckors frånvaro och tystnad valde skådespelerskan Instagram för att markera sin återkomst och publicerade en bild i sin story tagen nära Triumfbågen i hjärtat av Barcelona. Bilden visar henne i en lång svart kappa, med solglasögon som täcker ögonen, medan hon skjuter en barnvagn där lille Dante förmodligen sitter.

Detta estetiska val säger mycket om hennes tillvägagångssätt. Genom att dela detta ögonblick utan att avslöja sitt barns ansikte bekräftar Úrsula Corberó både sin glädje som nybliven mamma och sin gräns: ja till att dela ett ögonblick av livet, nej till att göra sin son till ett objekt av nyfikenhet. Hennes enkla bildtext – "Hola, soy mami" ("Hej, jag är mamma") – sammanfattar denna nya identitet hon omfamnar, utan att uppehålla sig vid detaljerna.

17.02.2026 📲 | Úrsula Corberó delade det här fotot på sin IG-story. pic.twitter.com/Fqj0ioq9X6 — Úrsula Corberó-uppdateringar (@ucorberoupdates) 17 februari 2026

En kändis som visar en viss återhållsamhet

Reaktionen från allmänheten var snabb. På sociala medier varierade kommentarerna från beundran till förvirring. Många berömde hur skådespelerskan verkade hitta en balans mellan berömmelse och privatliv, i ett sammanhang där många kändisar visar upp varje skede av sitt familjeliv. För andra var hennes diskretion förbryllande. Denna återhållsamhet har dock varit en del av hur Úrsula Corberó har hanterat sin image i åratal.

Hon kontrollerar noggrant vad som offentliggörs, väljer sina offentliga uttalanden och framträdanden och lämnar föga utrymme för medieimprovisation. Genom att välja Barcelona, sin älskade stad, som plats för denna första utflykt skickar hon också ett budskap om rötter och normalitet: bakom den internationella stjärnan, en ung mamma som bara strosar genom sin stad.

Ett moderskap i sin egen avbild: fritt och i kontroll

Dantes ankomst markerar en viktig milstolpe i livet för paret hon bildar med den argentinska skådespelaren Chino Darín. Bakom detta omtalade foto förblir en del av Úrsula Corberós liv avsiktligt privat. Varken Dantes exakta födelsedatum, detaljerna kring förlossningen eller parets exakta dagliga rutin med barnet avslöjas. Skådespelerskan håller det som i hennes ögon är strikt privat för sig själv.

Denna "hemlighet" är inte skandalös, utan snarare självsäker: genom att avslöja precis tillräckligt för att bekräfta sin status som mor utan att utsätta sin son för den ständiga offentliga blicken, sätter Úrsula Corberó gränserna för sitt nya normala. Med detta första framträdande tillsammans med sin son Dante lyckas Úrsula Corberó förena två ofta motsatta världar: den transparens som förväntas av kändisar och den legitima önskan att skydda sin familj. Genom att välja återhållsamhet framför sensationalism presenterar hon en mer diskret, men inte mindre kraftfull, modell för moderskap i offentlighetens ögon.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Úrsula Corberó (@ursulolita)

För hennes fans kommer den här bilden att förbli symbolen för en ny era för skådespelerskan: en där Tokyo från "La Casa de Papel" lite får ge vika för Úrsula, modern, kvinnan, Barcelonasbon som gör anspråk på rätten att välja vad hon visar – och vad hon behåller för sig själv.