"Det är för konstigt": Den här fotograferingen med Zendaya och Robert Pattinson är överraskande

Zendaya och Robert Pattinson, stjärnduon i filmen "The Drama", skapade kontrovers med en ultrakonceptuell fotografering för Interview Magazine (mars 2026). Inspirerad av den psykologiska thrillern "What Ever Happened to Baby Jane?" (1962) överraskade denna retro- och clownaktiga bild – med sin porslinsvita makeup, utsmetade röda läppar och vildblonda peruker – sociala medier. Långt ifrån en typisk reklamkampanj för deras "mörka romantiska komedi" väcker dessa bilder fler frågor än de besvarar.

Ett vågat och teatraliskt koncept

Fotograferingen, tagen av fotografen Nadia Lee Cohen, visar de två skådespelarna i ett förfallet retrohus. På omslaget klamrar sig Zendaya fast vid Robert Pattinsons rygg, hennes ben virat runt hans midja, båda tittar in i kameran med ett gripande uttryck. Robert Pattinson bär en elfenbensfärgad spetstopp med tunna axelband och uppknäppta bruna byxor, medan Zendaya har spetsärmar från Chloé.

Andra bilder visar matchande blå blommiga klänningar (Robert Pattinson på knä), tvilling-svarta kostymer (Zendaya ligger mellan benen) och Robert Pattinson i en draperad Valentino-skjorta med en cigarett i handen. Hela fotograferingen blandar high fashion- och vintagekostymer för en distinkt könsförändrande effekt.

Explosiva reaktioner online

Surret var omedelbart, men negativt för många: "Det är för konstigt", "Löjligt", översvämmade X (tidigare Twitter) och Instagram. Vissa fans var upprörda över Robert Pattinsons utseende – "Varför sätta på honom kvinnokläder?" , "Han ser inte ut som en seriös skådespelare" – medan andra såg honom som "Joker och Harley Quinn efter en danskonsert".

Vissa anklagar den till och med för att offra själ för att förbli "trendig". Den beundrande minoriteten försvarar dess konstnärliga djärvhet: "Provokativ, som en psykologisk thriller ska vara", "Perfekt för att kliva utanför komfortzonen". Känslan delas på Reddit: vissa älskar den "hemsökta och unika" atmosfären, medan andra finner de oroande reaktionerna precis den avsedda effekten.

Marknadsför en spänningsfilm

Den här bilden fångar perfekt premissen i "The Drama" (släppt 3 april 2026), regisserad av Kristoffer Borgli: ett par på gränsen till äktenskap vars vecka förvandlas till en mardröm, där de växlar mellan romantisk komedi och psykologisk ångest. Detta är det första samarbetet på film mellan Zendaya och Robert Pattinson, efter "Dune: Part Three" och "The Odyssey" tidigare i år.

I intervjun tycker Zendaya inledningsvis att han är "mystisk och avslappnad", på inrådan av hennes fästman Tom Holland ( "Han är superkul!" ). Robert Pattinson skrattar: "Om jag inte pratar mycket tycker folk att jag är skrämmande, men jag spelar inte rollen ." Temat för inspelningen? "Jag vet inte", sammanfattar de skrattande.

I slutändan är den här fotograferingen splittrande, men den har genererat mycket uppmärksamhet: uppdraget är fullbordat för en film som spelar på obehag. Zendaya och Robert Pattinson bevisar sin djärvhet, även om det innebär att väcka anstöt. Det återstår att se om detta "marknadsföringsobehag" kommer att överföras till biografer, eller om Hollywood har korsat en alltför suddig gräns mellan konst och omotiverat obehag.