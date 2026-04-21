Skådespelerskan Emily Blunt bländar i en skulptural klänning prydd med 400 pärlor

Fabienne Ba.
Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Den brittisk-amerikanska skådespelerskan Emily Blunt gjorde nyligen ett slående intryck vid New York-premiären av "The Devil Wears Prada 2". Hon var närvarande på Lincoln Center och levererade ett teatraliskt men sofistikerat framträdande, vilket bekräftade sin status som en ledande stilikon på den internationella röda mattan.

En haute couture-klänning med exceptionellt hantverk

För detta evenemang bar Emily Blunt en kreation av Schiaparelli från vår/sommar 2026 års Haute Couture-kollektion. Denna skulpturala klänning, bestående av flera lager elfenbensfärgad tyll, utmärkte sig genom sin luftiga och voluminösa konstruktion. Enligt modehuset krävde plagget nästan 4 000 arbetstimmar, med tillägg av tusentals sidenfjädrar, vilket förstärkte dess spektakulära och nästan eteriska utseende.

400 pärlor för en unik juvelliknande gnistra

Det var smyckena som verkligen fångade allas uppmärksamhet. Skådespelerskan bar Mikimotos kreationer från kollektionen "Les Pétales Place Vendôme Rosés". Inspirerade av rosenbladens fina rörelser kombinerade dessa smycken roséguld, diamanter och Akoya-odlade pärlor. Totalt utgjorde nästan 400 pärlor denna exceptionella ensemble: ett halsband prydt med dussintals pärlor, tillsammans med matchande armband och örhängen, vilket skapade en lysande och dyrbar harmoni.

En stark trend kring den nytänkta pärlan

Valet av dessa smycken illustrerar en tydlig trend: pärlans återuppkomst i en modern version. Långt ifrån sin klassiska image återuppfinner den sig själv idag genom moderna och djärva designer, förespråkade av ikoniska juvelerarhus. I kombination med en klänning lika intrikat utformad som Emily Blunts, understryker denna mästerliga samling av pärlor och diamanter en subtil balans mellan tradition och modernitet.

Kort sagt, med detta framträdande bevisar Emily Blunt återigen sin oklanderliga stilkänsla. Mellan spektakulär haute couture och exceptionella smycken skapar skådespelerskan en minnesvärd look som perfekt illustrerar utvecklingen av modern chic, där varje detalj blir ett konstverk i sig.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
