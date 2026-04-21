Vid 57 års ålder vågar skådespelerskan Lucy Liu bära den mest fascinerande lilla svarta klänningen just nu.

@lucyliu / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören, målaren och skulptören Lucy Liu fångade nyligen allas uppmärksamhet vid New York-premiären av "The Devil Wears Prada 2". Hon medverkade i den mycket efterlängtade uppföljaren till kultklassikern från 2006 och gjorde ett fantastiskt framträdande i en sofistikerad outfit.

En liten svart klänning omgjord med en modern twist

För tillfället valde Lucy Liu en kreation av designern Georges Hobeika från sin höstkollektion 2026. Denna svarta klänning, långt ifrån minimalistiska klassiker, utmärkte sig genom en subtil lek av transparens och noggranna broderier. Den ärmlösa designen hade en överdel prydd med broderade blommotiv i kombination med tyll. Ensemblen förstärktes ytterligare av tredimensionella fransar gjorda helt av pärlor, vilket gav rörelse och textur i varje steg.

Glittrande accessoarer för att framhäva silhuetten

När det gäller accessoarer valde skådespelerskan en lager-på-lager-kollektion av diamantsmycken: statement-armband, dinglande örhängen och en spektakulär cocktailring. En satinkutsch och sandaler med öppen tå fullbordade denna avgjort eleganta look. Hennes makeup förblev trogen tidlös elegans: elegant hår, en strålande hy och intensivt röda läppar, ett klassiskt signaturmönster på röda mattan.

En skådespelerska som strävar efter att återuppfinna stilen

Det här är inte första gången Lucy Liu återupptäcker den "lilla svarta". På galan "Årets Kvinnor" som Time anordnade i Los Angeles hade hon redan gjort ett starkt intryck i en kreation av JW Anderson, inspirerad av 1700-talssilhuetter med accentuerade volymer vid höfterna.

Kort sagt, Lucy Liu bekräftar sin status som en modeikon kapabel att återuppfinna klassiska stilar med stil. Hennes senaste framträdande bevisar att den lilla svarta, långt ifrån statisk, fortfarande kan överraska när den återupptas med kreativitet.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Mitt under en safari njuter Dua Lipa av ett träningspass som inte går obemärkt förbi.
Skådespelerskan Emily Blunt bländar i en skulptural klänning prydd med 400 pärlor

