Hailey Bieber tar den leopardmönstrade vintageklänningen tillbaka i rampljuset med en paljettprydd version.

Hon är känd för sin rena, minimalistiska stil, men Hailey Bieber har tydligen bestämt sig för att vända blad. I flera säsonger nu har grundaren av hudvårdsmärket "Rhode" samlat på sig leopardmönstrade looks, från streetstyle-outfits till de mest prestigefyllda festerna.

En väldefinierad stilistisk utveckling

Hennes senaste iögonfallande plagg? En paljettbesatt aftonklänning från Armani Privé, som återuppfinner djurmönstret med en tydligt djärv twist. Hailey Bieber har gradvis ersatt sina vita, beige och svarta plagg med leopardmönster sedan september 2024, och rört sig bort från sin vanliga minimalistiska stil. Denna förändring har varit tydlig i en serie noggrant utvalda looks: en Toteme-kappa, en Saint Laurent-väska med ponnyhår och sedan en vintage Versace-klänning från arkiven från 1996.

Versace hösten 1996: ett första steg mot leopardarkivet

Ett av de avgörande ögonblicken i denna förvandling går tillbaka till juni 2025. På Business of Beauty Global Forum, organiserat av Business of Fashion på Stanly Ranch i Kalifornien, valde Hailey Bieber en leopardmönstrad vintageklänning från Versace från höst-/vinterkollektionen 1996 – en kollektion designad av Gianni Versace strax före sin död.

Den ärmlösa klänningen, med sin asymmetriska halsringning och minilängd, hade en svart och krämfärgad naturlig pälskant – inte bara ett enkelt tryck. En viktig detalj: samma klänning hade burits av modellen Amber Valletta för septembernumret 1996 av American Vogue, fotograferad av Stephen Meisel. Ett kirurgiskt precist arkivval, orkestrerat av hennes personliga stylist, Dani Michelle.

Leopardmönster blir klubbstil i Paris

Några månader senare, under Paris modevecka i september 2025, bytte Hailey Bieber om till två outfits på en kväll: efter Saint Laurents vår/sommarvisning 2026 bytte hon sin första outfit mot en figurnära, höghalsad, långärmad leopardmönstrad tylljerseyklänning från Saint Laurent, buren med svarta strumpbyxor och lårhöga lackstövlar. En tydlig kvällslook, långt ifrån alla officiella evenemang.

Den paljettprydda versionen: när leopardmönstret blir silver

Det var på Vanity Fairs Oscarsfest 2026 som Hailey Biebers leopardmönster nådde en ny nivå. Den amerikanska modellen och entreprenören gjorde entré i en leopardmönstrad klänning från Armani Privé, gjord helt av paljetter, vilket gav djurmönstret en lysande finish. Trogen sin minimalistiska stil parade Hailey Bieber ihop klänningen med pumps med spetsiga tå, fina diamantsmycken och en körsbärsröd manikyr, med håret uppsatt i en lång bob med rufsiga toppar.

Varför detta ögonblick är viktigt för leopardtrenden

Under flera vår-/sommarvisningar har djurmönster gjort comeback i uppdaterade, mindre grälla versioner, ofta i kombination med neutrala toner eller rena linjer, vilket ökar i sofistikering. Genom att bära en paljetttolkning vid ett sådant uppmärksammat evenemang tar Hailey Bieber mönstret till en annan nivå: det som kännetecknar ett speciellt tillfälle. Leopardmönster är fortfarande ett måste för 2026 och framåt, och Hailey Bieber är för närvarande en av dess mest övertygande ambassadörer.

Det som i slutändan gör Hailey Biebers bana särskilt intressant är sammanhanget i hennes tillvägagångssätt: hon följde inte bara en trend, hon byggde den bit för bit, från Versace-arkiven till Armanis paljetter, genom Saint Laurent-tyll. I hennes händer är leopardmönster inte längre bara ett mönster – det är ett språk.