"En gudinna": den här sångerskan imponerar med sin figur på röda mattan

Léa Michel
På röda mattan under Golden Globes 2026 fängslade Lisa, en ikonisk medlem i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink, återigen världen. Klädd i en överdådig skapelse av Jacquemus förkroppsligade sångerskan perfekt andan av "mörk", en blandning av djärvhet, grace och modernitet.

En stilvision: Jacquemus djärvhet

Till årets Golden Globe-gala valde Lisa en klänning från Jacquemus prêt-à-porter-kollektion våren 2026. Den franska designern skapade en silhuett för henne som var både mystisk och böljande: en delikat draperad, skir överdel, fladdermusärmar och tygpaneler med en ångande rörelse. Detta samspel mellan struktur och lätthet gav outfiten en skulptural dragningskraft.

"Mörk elegans", en mästerlig estetik

Lisas look förkroppsligar perfekt trenden "mörk elegans" som har dominerat modet de senaste två säsongerna. Denna stil, inspirerad av en nytänkt viktoriansk elegans, blandar genomskinliga tyger, graciösa linjer och teatrala detaljer. Böljande ärmar och kaskadformade lugg ger en dramatisk dimension, medan de mörka nyanserna vackert kompletterar sångerskans hy.

En enkel skönhet, en symbol för självförtroende

På skönhetsfronten valde Lisa en raffinerad enkelhet: naturligt löst hår, skulpterade ögonbryn, definierade ögon och glansiga läppar. Hennes mörka pärlhalsband fulländade looken och skapade illusionen av en hög halsringning som förstärkte ensemblens kungliga känsla. Mer än bara ett modeuttalande, det var en demonstration av självförtroende och elegans som cementerade Lisas status som en sann gudinna på röda mattan.

På ett ögonblick omdefinierade Lisa essensen av modernt mode. Genom denna Jacquemus-silhuett bevisar Blackpink-stjärnan att hon bemästrar konsten att kombinera kraft, subtilitet och mystik. Golden Globes 2026 kommer att bli ihågkommet som det ögonblick då sångerskan förvandlade röda mattan till en haute couture-scen – och cementerade sin status som en global stilikon.

