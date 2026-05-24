Kylie Jenner poserar i en bil värd 250 000 dollar med en blick som delar meningar.

Den amerikanska reality-TV-personligheten, affärskvinnan och influencern Kylie Jenner delade en improviserad fotografering bakom ratten i en röd Ferrari. Det är främst hennes klädval som har väckt reaktioner från hennes följare.

En improviserad fotografering delad på Instagram

De bästa fotograferingarna är ibland de mest spontana. Kylie Jenner förstår detta tydligt och publicerade en bildkarusell på sitt Instagramkonto, som hon delade med sina 382 miljoner följare. För tillfället behövde grundaren av märket Khy bara tre saker: en kamera och en knallröd sportbil. Med en enkel bildtext "Det var en härlig liten dag" genererade inlägget omedelbart en våg av reaktioner, allt från beundran till kritik.

En röd Ferrari värd 250 000 dollar som gavs till hans mor

Stjärnan i fotograferingen är inte bara Kylie Jenner, utan även bilen som fungerar som bakgrund: en röd Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta, uppskattad till 250 000 dollar (cirka 230 000 euro). Denna superbil är inte vilket fordon som helst: det är gåvan som Kylie gav sin mamma, Kris Jenner, i present till hennes 63-årsdag i oktober 2018. Vid den tiden rörde denna "drömbil" Kardashian-Jenner-klanens matriark så mycket att hon brast i gråt när hon såg den. Åtta år senare blir fordonet den perfekta miljön för en fotografering genomsyrad av lyx.

Långt ifrån att vara ett enkelt porträtt består karusellen som publicerats av Kylie Jenner av flera konstfullt iscensatta bilder. Vi ser henne först bakifrån, gående mot den röda Ferrarin. Andra bilder visar henne bakom ratten, poserande framför bilen, eller med benen utsträckta genom den öppna dörren. Denna variation av poser förvandlar fotograferingen till en veritabel mini-modefotoserie, där lyxfordonet spelar en central roll.

Ett svart linne med djup halsringning

När det gäller sin klädsel valde Kylie Jenner ett plagg som var både minimalistiskt och vågat. Hon bar ett svart linne med en vidöppen rygg och en särskilt djup hjärtformad halsringning. Detta rena plagg, som leker med utskärningar och den diskreta färgen, framhäver plaggets linjer snarare än utsmyckningar. Ett val som ligger perfekt i linje med den stil Kylie Jenner föredrar.

Capribyxorna som delar åsikter

Det mest omtalade elementet i den här outfiten är utan tvekan byxorna. Kylie Jenner kombinerade sitt linne med åtsittande capribyxor som slutar mitt på vaden. Capri-modellen, som regelbundet är i centrum för modedebatter, är kontroversiell: av vissa avgudad för sin retro och avslappnade känsla anses den vara otillfredsställande av andra.

Stilettklackar och en retro skönhetslook från 2016

För att komplettera sin outfit valde Kylie Jenner lågklackade pumps med ett tunt band mellan tårna, i en minimalistisk stil. Även hennes makeup drog till sig uppmärksamhet: Kylie Jenner valde en övertydligt nostalgisk skönhetslook som påminde om 2016 års trender. Looken innehöll en solkysst, bronsfärgad hy, långa, voluminösa och fylliga ögonfransar och ett matt, rosigt nude läppstift. Hennes långa, mörka hår var stylat i en voluminös, lockig blowout, perfekt i linje med denna självsäkert retroestetik.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Complex Style (@complexstyle)

En blick som splittrar internetanvändare

Medan några av hennes följare berömde fotograferingens "djärvhet och sammanhang", fokuserade andra på de kontroversiella capribyxorna, som de ansåg vara "splitterande". Det är dock viktigt att komma ihåg att alla är fria att klä sig som de vill, och att det att dela en look på sociala medier inte bör öppna dörren för olämpliga bedömningar eller kritik av kvinnors klädval.

Med den här fotograferingen bakom ratten på en Ferrari bekräftar Kylie Jenner återigen sin status som en nyckelfigur på sociala medier. Oavsett om du gillar hennes utseende eller inte har chansen att fånga uppmärksamhet verkligen lönat sig.