Vid 58 års ålder skapade skådespelerskan Nicole Kidman sensation i en rygglös klänning med en oväntad detalj.

I Biarritz för Chanel Cruise 2026-2027-visningen bevisade den australisk-amerikanska skådespelerskan och producenten Nicole Kidman att en look kan vara två saker samtidigt: diskret framifrån och slående bakifrån. Den svarta klänningen hon bar för tillfället är den perfekta illustrationen.

Biarritz, en historisk plats för en historisk parad

Den 28 april 2026 presenterade den fransk-belgiske designern Matthieu Blazy Chanel Cruise-kollektionen 2026-2027 i Biarritz på den baskiska kusten – just den plats där Gabrielle Chanel presenterade sin första modekollektion 1915, på Villa de Larralde. En central plats som modehuset har valt att placera i hjärtat av sin berättelse.

För tillfället samlade huset sina historiska ambassadörer och musor: den australisk-amerikanska skådespelerskan och producenten Nicole Kidman, den franska skådespelerskan och producenten Marion Cotillard, den brittiska skådespelerskan och producenten Tilda Swinton, den fransk-rumänska skådespelerskan Anamaria Vartolomei, den amerikanska regissören Sofia Coppola, prinsessan Caroline av Monacos dotter Charlotte Casiraghi och den brittiska skådespelerskan Michaela Coel.

Nicole Kidman leker med kontraster

Nicole Kidman dök upp i en lång svart klänning med långa ärmar och hög halsringning, till synes diskret framtill. Det var ryggen som avslöjade klänningens sanna karaktär: en djupt öppet ryggparti som sträckte sig ner till midjan, vilket skapade en slående kontrast mellan täckning och blottning. Nicole Kidman kompletterade looken med en chignon, klackskor och solglasögon, tillsammans med minimalistisk makeup.

Den andra blicken på en anmärkningsvärd närvaro

Den här klänningen var Nicole Kidmans andra look för Chanel Cruise 2026-visningarna, som ägde rum under två dagar. Den första dagen dök hon upp i en taupefärgad kashmirtröja med polotröja och pennkjol, vars enda utmärkande drag var de gulguldfärgade knapparna med Chanels dubbla C på axeln. Två silhuetter med olika stilar – en mysig, den andra "nattdramatisk" – som illustrerade bredden i hennes stilistiska spektrum.

En långsiktig Chanel-musa

Nicole Kidman har varit Chanel-ambassadör i många år, och hennes lojalitet mot modehuset förblir orubblig. Förra månaden deltog hon i Chanels middag före Oscarsgalan i en kjolkostym från våren 2026 från Métiers d'Art, prydd med nyckelpigaapplikationer på koftan och kjolen. Den 22 april bar hon en svart, orange, vit och röd tweed-ensemble med en kraglös kavaj och fransad kjol på ett pressevenemang i New York för serien Lioness . Chanel är helt klart som en andra hud för henne.

En enhällig reaktion på sociala medier

Bilder från fotograferingen cirkulerade omedelbart online och genererade en våg av lovord på hennes Instagramkonto. "Du är så elegant och stilren!!!" "Fantastisk som alltid." Även om kvinnors utseende och kroppar inte ska bedömas eller kommenteras, är dessa vänliga meddelanden fortfarande trevliga att läsa och bekräftar i slutändan Nicole Kidmans genomgående chica och raffinerade stil.

En klänning som bara visar sig när den vänds om – det är kanske den bästa metaforen för Nicole Kidmans stil: en elegans som inte visar sig omedelbart, men som lämnar ett bestående intryck när den vecklas ut.