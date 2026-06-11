Skådespelerskan Halle Berry talar om en personlig rädsla som många kvinnor känner väl till.

Halle Berry, en kvinna i klimakteriet som är stolt över det, uttalar sig regelbundet om ämnen som anses vara "känsliga". Skådespelerskan, som porträtterade Catwoman på skärmen och spelade en hjältinna i X-Men-universumet, har en verklig superkraft: hon bryter tabun med den rena kraften i sina ord. Nyligen erkände hon att hon skjutit upp sina gynekologbesök på grund av en kaotisk första upplevelse i stigbyglarna. Denna personliga berättelse resonerar med många kvinnor.

Halle Berry, ofiltrerad om sitt förhållande med gynekologen

Halle Berry, en Oscarsbelönad skådespelerska som har porträtterat grymma karaktärer, är en aktivist i hjärtat. Denna kvinna, som mognade inför publikens fängslade ögon och vars bild prydde väggarna i våra tonårsrum, är mer än bara en silhuett. Dessutom är denna kropp, som gjorde ett sådant intryck i den där vågade latex-kattdräkten och som länge ansågs vara en fantasi, något hon fortfarande försöker förstå och dechiffrera.

Även om hon ofta framställs som en halvgudinna som fallit från himlen, har hon samma ångest som "den genomsnittliga kvinnan". Efter att ha accepterat klimakteriet tvekar hon inte att tala ut om vad andra försöker hålla hemligt för sin images skull. De mest älskade kändisarna i filmbranschen förblir mänskliga framför allt, inklusive de som har gestaltat kraftfulla och oberörda fiktiva karaktärer.

I en intervju med HuffPost öppnade Halle Berry upp om sin intima hälsa. Hon talade om en rädsla som är nästan universell: rädslan för gynekologen. Det verkar som att även de största skådespelerskorna skjuter upp rutinbesök, inte på grund av hektiska scheman eller krävande auditions, utan av oro. Halle Berry skjuter ständigt upp detta skrämmande ögonblick, och även om det inte finns någon "god anledning" att missa en sådan undersökning, säger hon att hon blev traumatiserad av sitt första cellprov.

”När jag var yngre, på grund av det gamla spekulumet, gick jag inte dit varje år. Ärligt talat gillade jag det inte”, sa Halle Berry. Hon fortsatte: ”Jag gillade inte att behöva bita ihop tänderna. Jag gillade inte hur det kändes.” Detta uttalande är ännu mer logiskt eftersom hennes 18-åriga dotter går in i en ålder där det praktiskt taget är en övergångsrit att sära på benen framför ett bländande ljus.

Modernisering av spekulumet: skådespelerskan kraftfull handling

Om många kvinnor, liksom Halle Berry, skjuter upp denna undersökning som sker under bältet, beror det inte bara på att de är rädda för dåliga nyheter eller alarmerande resultat. När de klär av sig för undersökningen känner de sig svaga och mycket sårbara. Rädsla för dom, för den slutgiltiga diagnosen, för smärtan som känns genom detta kalla metallföremål, som inte har utvecklats sedan 1800-talet… kvinnor föredrar att förbli okunniga snarare än att underkasta sig denna undersökning, som ibland känns som "bara ett föremål".

”När jag fick veta att 72 % av alla kvinnor avstår från att undersöka bäckenbotten av rädsla för att genomgå denna intima, ofta smärtsamma och plågsamma undersökning med det gamla, föråldrade spekulumet, blev jag djupt oroad”, beklagade skådespelerskan. Man måste säga att spekulumet är något av en medicinsk relik, som mer liknar en tortyranordning än en stor ergonomisk innovation.

Halle Berry är bekymrad över kvinnors intima välbefinnande och har gjort denna universella fråga till ett personligt korståg. Medveten om spekulumets föråldrade och barbariska natur, en kvarleva från en svunnen tid inom gynekologin, samarbetade hon med företaget Nella för att modernisera detta instrument och göra det mer användarvänligt. Tillsammans utvecklade de ett spekulum tillverkat av polymer, ett material som tros vara mjukare och tystare. En senkommen revolution inom designen av medicinsk utrustning, men en revolution som är till nytta för allmänheten.

Halle Berry, mycket engagerad i kvinnors hälsa

Halle Berry, ansiktet utåt för Bond-tjejen som blivit ansiktet utåt för en viktig sak, vill ta itu med bristerna i ett tvådelat sjukvårdssystem som länge har anklagat kvinnor för att överdriva sina symtom eller vara överkänsliga. Hennes djupa engagemang för denna personliga medvetenhetskampanj härrör från hennes egen erfarenhet av att känna sig försummad av sjukvården, som om hon var fångad i ett "ingenkvinnaland".

I en intervju med Women's Health berättar Halle Berry om hur hon upplevde en lång period i klimakteriet utan att förstå vad som hände med henne. Hon kände sig som en främling i sin egen kropp. Vid ett tillfälle misstog sjukvårdspersonal till och med gynekologiska symtom för herpes. Denna upplevelse öppnade hennes ögon för bristen på utbildning bland läkare, som fortfarande i stort sett är oinformerade om denna avgörande tid i en kvinnas liv. Denna upplevelse fungerade som en katalysator och uppmuntrade henne att skapa samarbetsplattformen Respin, ett slags "säkert utrymme" för kvinnor som går in i klimakteriet.

”Vi förtjänar mer resurser, mer finansiering, mer utbildning, mer forskning, eftersom vi har rätt att förstå hur våra kroppar fungerar och vad som är bäst för oss”, avslutar Halle Berry, som också förtjänar Oscarn för vänlighet.