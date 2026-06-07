Iklädd en lång kjol bevisar denna kurviga influencer att en detalj kan göra hela skillnaden.

Under ett besök vid Franska Öppna 2026 bevisade den fransk-serbiska innehållsskaparen Militza Yovanka (@militzayovanka) återigen sin talang för eleganta framträdanden. Hennes hemlighet? En lång blå kjol, men framför allt en stilkänsla som gör varje detalj värdefull.

En lång, böljande blå kjol som strukturerar silhuetten

I bilder som publicerats på hennes sociala medier valde Militza Yovanka (@militzayovanka) ett plagg som först slår bäraren med sin enkelhet: en lång blå kjol i ett böljande, glansigt tyg som faller perfekt längs kroppen utan att någonsin dra åt den. En hög midja skapar en elegant vertikal linje, och en lätt utsvängd fåll ger rörelse i varje steg.

Valet av blått – djupt, nästan marint – är allt annat än obetydligt. En universellt smickrande färg, den spelar en dubbel roll här: den mjukar upp silhuetten samtidigt som den ger den en sofistikerad dimension som passar perfekt till den eleganta atmosfären på Roland-Garros. Det är ett tillvägagångssätt som är trogen turneringens dämpade anda, men som avviker avsevärt från de ultraklassiska snitt som förväntas vid den här typen av evenemang.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Militza Yovanka Milica Jankovic (@militzayovanka)

Detaljen som förändrar allt: konsten att styla

Det är just stylingen som lyfter hela outfiten till nivån av ett fashion statement. Som Militza Yovanka (@militzayovanka) illustrerar i vart och ett av sina inlägg, kan en enda väl vald detalj förvandla en enkel outfit till ett sant stiluttalande. En åtsittande topp för att balansera kjolens volym, valet av en strukturerad väska, perfekt avvägda accessoarer eller en subtil färgaccent: det är dessa mikrobeslut som gör hela skillnaden.

En modelektion som överskrider den eviga debatten om "vilket plagg för vilken kroppstyp". Mer än själva plagget är det avsikten som spelar roll. Och Militza Yovanka (@militzayovanka) verkar ha förstått detta tillvägagångssätt perfekt och konstruerat var och en av sina looks som en visuell ekvation, noggrant planerad in i minsta detalj.

"Plus size-modell": en alltmer debatterad etikett

Medan Militza Yovanka regelbundet beskrivs i media som en "plus size-modell" eller "kurvinfluencer", har själva termen varit föremål för debatt i flera år. Varför fortsätta kategorisera kvinnliga modeller efter deras storlek, när män nästan aldrig reduceras till detta kriterium? Varför denna "etikett", när figurer som hennes faktiskt representerar den stora majoriteten av kvinnor?

Den fransk-serbiska innehållsskaparen Militza Yovanka (@militzayovanka) verkar själv inte älta dessa etiketter. På sina sociala medier föredrar hon att lyfta fram ett enkelt budskap, som hon i åratal har visat som sitt signum på TikTok: "Det vi sätter främst är självförtroende." En fras som perfekt sammanfattar hennes filosofi – att mode ska anpassa sig till alla kvinnor, och inte tvärtom.

Med denna långa, böljande blå kjol som bars på Roland-Garros illustrerar Militza Yovanka en sanning som många stylister har betonat i åratal: det är aldrig plagget som formar silhuetten, utan ögat som vet hur man stylar den. Och bekräftar, bild efter bild, att självförtroende, mer än någonsin, är den bästa accessoaren.