"Magnificent": Skådespelerskan Elizabeth Hurley återupplivar hippiechic-stilen

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley hade aldrig tidigare besökt musikfestivalen Stagecoach. För första gången gjorde hon ett slående intryck – på ett avslappnat och enkelt sätt. Hennes soliga, hippie-chica look blev en omedelbar succé.

Elizabeth Hurley är en mästare på "bohemisk western"

Hon dokumenterade sin allra första Stagecoach-festivalupplevelse på Instagram, där hon delade fina stunder med sin partner, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley var där för att stötta honom under hans framförande av singeln "On Our Way Along", som han framförde som trio med sina barn, Noah och Braison Cyrus. Hon skrev entusiastiskt följande till inlägget: "Yeehaaaaw. Älskade min första Stagecoach!"

Hon bar en vit spetstopp med en fransad kamelfärgad mockajacka över, vilket gav ensemblen en bohemisk western-estetik. Slim fit-jeans med raka ben kompletterade den nedre halvan av looken. En brun axelremsväska i läder, ett hänge och de ständigt närvarande överdimensionerade solglasögonen fullbordade en look som var både elegant och avslappnad. Elizabeth Hurley bar håret nedlagt för att fullända denna avslappnat eleganta westernstil.

En subtilt kontrollerad hippie-chic estetik

Den här looken illustrerar perfekt vad designers kallar "festivalklädsel": plagg som ser naturliga och spontana ut, men som i själva verket är perfekt sammansatta. Spets, mockafransar, rå denim – tre kännetecken för 70-talets hippiechic återupplivade med den diskreta elegansen hos en kvinna med stil.

En enhällig reaktion: "magnifik"

Kommentarerna under Elizabeth Hurleys Instagram-inlägg var överväldigande positiva. "Underbar", "Du ser helt underbar ut", " Queen" – hennes 3,7 miljoner följare berömde hennes look lika mycket som ögonblicken hon delade med Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley bekräftar vad hennes fans länge har vetat: hon behöver inte en röd matta för att dra till sig uppmärksamhet.

En spetstopp, en fransad jacka och jeans – Elizabeth Hurley bevisade på musikfestivalen Stagecoach att en festivallook kan vara både enkel och perfekt sammansatt. Hippiechic är inte död; den väntade bara på att rätt person skulle bära den.