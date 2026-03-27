"Jag blev ombedd att gå ner i vikt": Den här skådespelerskan avslöjar vad hon tvingades göra för att spela en kultroll

Den amerikanska skådespelerskan Pamela Roylance delade nyligen med sig av en minnesvärd upplevelse relaterad till sin audition för kultserien "Little House on the Prairie". Som gäst i en podcast värdad av Patrick Labyorteaux , själv en tidigare skådespelare i programmet, diskuterade hon de fysiska förväntningarna hon stod inför när hon provspelade för rollen som Sarah Carter.

Ett vittnesbörd om skönhetsstandarder i Hollywood

Enligt hennes vittnesmål uppmuntrades Pamela Roylance att gå ner i vikt för att bättre passa karaktärens estetik. Hon förklarar att hon fick höra: "Du är begåvad och jag vill ha dig tillbaka, men du är lite för stor för prärien. Du behöver vara lite smalare." Vid den tiden arbetade Pamela Roylance deltid på en chokladfabrik samtidigt som hon fortsatte sin skådespelarkarriär, i hopp om att få en viktig roll. Hon förklarar att möjligheten att delta i den här serien representerade en betydande möjlighet i hennes professionella utveckling.

En avgörande roll i en ikonisk serie

"Lilla huset på prärien", som sändes mellan 1974 och 1983, är fortfarande en av de mest populära serierna på amerikansk tv. Inspirerad av Laura Ingalls Wilders romaner följer serien livet för en familj som bor i mellanvästern under 1800-talet. Pamela Roylance anslöt sig till rollistan under den nionde säsongen och spelade Sarah Carter, en karaktär som introducerades i seriens slutskede.

Skådespelerskan förklarade att hon slutligen gick med på att ändra vissa aspekter av sitt utseende för att öka sina chanser att få rollen. Hon betonade vikten av denna möjlighet, som hon ansåg vara ett viktigt karriärmål. Skaparen och skådespelaren Michael Landon, en central figur i programmet, ska sedan ha godkänt hennes deltagande i projektet.

En reflektion över branschens krav

Pamela Roylances vittnesmål belyser de långvariga estetiska standarderna inom underhållningsbranschen, särskilt för kvinnor. Idag fortsätter dessa frågor att ge näring åt diskussioner om representationen av kroppar på skärmen och utvecklingen av attityder inom den audiovisuella sektorn. Många offentliga personer talar nu friare om sina erfarenheter, vilket bidrar till en bredare reflektion kring mångfald och inkludering i branschen.

När Pamela Roylance ser tillbaka på denna period som ett avgörande ögonblick i sin karriär. Hennes roll i "Lilla huset på prärien" gjorde det möjligt för henne att medverka i ett numera ikoniskt verk, samtidigt som hon illustrerade de ibland krävande verkligheterna i konstnärsvärlden. Denna redogörelse tjänar som en påminnelse om branschens gradvisa förändringar, där representativa standarder granskas alltmer.