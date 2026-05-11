Vid poolen visar Elizabeth Hurley stolt upp sin figur.

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley delade nyligen en serie soldränkta bilder på sitt Instagramkonto, där hon slappar vid vattnet i en vit outfit med tunna svarta ränder. Framför allt passade hon på att dela ett litet fototips med sina miljontals följare, levererat med humor och en touch av lekfullhet. Inlägget blev omedelbart viralt.

Soliga och intima bilder

På bilderna poserar Elizabeth Hurley i solen med solglasögon på sig, hennes långa bruna hår flyter i poolen. Hennes outfit, vit med svarta ränder, är från hennes eget märke, Elizabeth Hurley Beach, som hon grundade 2005. En avslappnad, naturlig atmosfär där skådespelerskan verkar helt avslappnad.

Som vanligt kompletterade Elizabeth Hurley sitt inlägg med en humoristisk bildtext. Denna var riktad direkt till hennes följare: "Att bli fotograferad kan vara läskigt, så här är mitt bästa tips: LIGG NER!!" Hon fortsatte busigt: "Även i fruktansvärt ljus över huvudet, eller med en telefons oförlåtande kamera (dessa bilder togs med en telefon i fullt solljus), om du sträcker på dig ordentligt och bär solglasögon, kommer du att klara dig bra. Tacka mig senare 😉." Det är ett tips som delas som en god väns hemlighet. Och det påminner oss om att Elizabeth Hurley, bortom mode, gillar att odla en nära kontakt med sina följare.

I slutändan finns det ingen anledning att försöka se "smalare" eller "annorlunda" ut med väl inövade knep: de mest lyckade bilderna är ofta de som fångar ett genuint ögonblick. Naturlighet, spontanitet och autentiskt uttryck förblir de vackraste sakerna att visa – långt ifrån "perfekta" poser och kalkylerade konstfärdigheter.

En publikation som har fått enhälligt beröm.

Inlägget svämmade över av reaktioner. "Välsigne drottningen", "Tidsresenär!" ... fans överöste henne med beröm för hennes figur och hennes naturliga lätthet framför kameran. Till och med hennes son, Damian Hurley, 24, kommenterade inlägget med rörande entusiasm: "Dessa är galna wow!"

Elizabeth Hurley, som har över 3 miljoner följare på Instagram, är redan van vid att dela den här typen av råd på ett rakt sätt. I juli 2025 rekommenderade hon till exempel att "undvika det skarpa middagsljuset och välja det mjuka ljuset från soluppgångar och solnedgångar för foton." Ett annat tips som hennes fans uppenbarligen älskade.

Med denna enkla karusell påminner Elizabeth Hurley oss om varför hon är en av sin generations mest älskade personer. Hon visar naturligt att vi kan ha roligt, älska och dela oavsett ålder.