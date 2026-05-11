I en spektakulär klänning drar denna atlet alla blickar till sig på röda mattan

Den kinesisk-amerikanska olympiska skidåkaren Eileen Gu skapade furore vid guldgalan 2026 i Los Angeles den 9 maj 2026, i en puderrosa klänning som påminde om en ballerinaklänning. Detta senaste modeframträdande bekräftar hennes bekvämlighet i både backen och på catwalken.

En romantisk silhuett

För denna kväll, organiserad av Gold House, den kaliforniska institutionen som hyllar framgång och kultur i Asien och Stillahavsområdet, valde Eileen Gu en kreation av designern Andrew Kwon, kallad "Aurora gown". Ett mycket raffinerat val som helt och hållet omfattar det romantiska temat.

På bilden syns hon i en puderrosa klänning med tusen nyanser av tyll. Den axelbandslösa toppen är strukturerad och minimalistisk, innan den öppnar upp sig mot en voluminös, skiktad kjol. Det mest slående elementet i looken? Den asymmetriska hög-låg-linjen som avslöjar hennes spetsiga vita pumps framtill, innan den flyter över i ett drömskt släp baktill. En verkligt modern sagolité. När det gäller hår och smink lät Eileen Gu medvetet klänningen stå i centrum.

En rekordstor sportsäsong

Denna dubbla roll förminskar inte på något sätt hennes sportkarriär; snarare tvärtom. Vid de senaste vinter-OS i Milano-Cortina 2026, som hölls i februari, skrev Eileen Gu återigen historia. Med två silvermedaljer och en guldmedalj som vunnits i Italien blev hon officiellt den mest dekorerade freestyle-åkaren i OS-historien, i alla kategorier.

En kronprestation för någon som redan vunnit flera medaljer vid OS 2022. Och det är värt att notera att allt detta görs vid sidan av hennes briljanta studier: Eileen Gu är student i internationella relationer vid Stanford University. Hon lyckas balansera detta trefaldiga liv som atlet, modell och student med imponerande disciplin.

En guldgala 2026 med modetema

Den femte årliga guldgalan samlade ett flertal framstående personer. Eileen Gu minglade med den indiska skådespelerskan Priyanka Chopra, den amerikanska modellen Chrissy Teigen, den indisk-amerikanska skådespelerskan och manusförfattaren Mindy Kaling, och den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Halsey, alla där för att fira asiatisk kultur och dess talanger. Det var en kväll präglad av elegans, där varje outfit berättade en historia.

Med detta hyllade nya framträdande påminner Eileen Gu oss om att hon, bara 22 år gammal, navigerar mellan världar med oroande lätthet. Exceptionell atlet, Stanford-student, musa till prestigefyllda modedesigners: hon har skapat en unik väg där atletisk prestation möter modekreativitet.