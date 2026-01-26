Vid 38 års ålder vågar den här modellen bära en kort look i snön

Under en semester i de österrikiska alperna poserade den brittiska modellen och entreprenören Rosie Huntington-Whiteley i en vit outfit under en krämfärgad fuskpälskappa, matchande mössa och fluffiga stövlar, mot en bakgrund av snötäckta berg. Kontrasten mellan hennes hud och polarkylan orsakade furore på Instagram och fick miljontals visningar.

En "afterski"-stil

I sin Instagram-karusell från den 9 januari 2026 poserar Rosie Huntington-Whiteley i en Alo Yoga-ensemble: en minimalistisk vit triangeltopp, en beskuren jacka i överdådig fuskpäls och en fluffig mössa, allt medan hon står i ankeldjup snö. Hon knäpper upp jackan delvis för att avslöja sin mage, hennes vågiga blonda hår som faller över pälsen, mot en bakgrund av alpina stugor. Denna look är typisk för hennes "minimalistiska glamour"-estetik.

Fansen står i brand, de oroliga är på alerten

Kommentarerna svämmar över av beundran: "Du är en gudinna" eller "Hur lyckas du se så perfekt ut i snön?" Många berömmer hennes djärvhet och hennes figur efter graviditeten. Andra är dock oroliga för kylan: "Fryser hon inte i en så kort outfit?" , "Så vacker, men jag fryser för henne!" , "Hur kan hon inte frysa?" . Mellan fascination och oro lämnar inlägget ingen oberörd, och fotot fortsätter att generera reaktioner och tusentals gilla-markeringar och delningar.

Rosie Huntington-Whiteley återuppfinner vinterchic med en vit outfit i snön och bevisar att elegans och en touch av spänning kan samexistera. Hon sätter en stil som delar åsikter för att bättre vinna över folk.