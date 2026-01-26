Search here...

Vid 38 års ålder vågar den här modellen bära en kort look i snön

Julia P.
@rosiehw/Instagram

Under en semester i de österrikiska alperna poserade den brittiska modellen och entreprenören Rosie Huntington-Whiteley i en vit outfit under en krämfärgad fuskpälskappa, matchande mössa och fluffiga stövlar, mot en bakgrund av snötäckta berg. Kontrasten mellan hennes hud och polarkylan orsakade furore på Instagram och fick miljontals visningar.

En "afterski"-stil

I sin Instagram-karusell från den 9 januari 2026 poserar Rosie Huntington-Whiteley i en Alo Yoga-ensemble: en minimalistisk vit triangeltopp, en beskuren jacka i överdådig fuskpäls och en fluffig mössa, allt medan hon står i ankeldjup snö. Hon knäpper upp jackan delvis för att avslöja sin mage, hennes vågiga blonda hår som faller över pälsen, mot en bakgrund av alpina stugor. Denna look är typisk för hennes "minimalistiska glamour"-estetik.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Rosie HW (@rosiehw)

Fansen står i brand, de oroliga är på alerten

Kommentarerna svämmar över av beundran: "Du är en gudinna" eller "Hur lyckas du se så perfekt ut i snön?" Många berömmer hennes djärvhet och hennes figur efter graviditeten. Andra är dock oroliga för kylan: "Fryser hon inte i en så kort outfit?" , "Så vacker, men jag fryser för henne!" , "Hur kan hon inte frysa?" . Mellan fascination och oro lämnar inlägget ingen oberörd, och fotot fortsätter att generera reaktioner och tusentals gilla-markeringar och delningar.

Rosie Huntington-Whiteley återuppfinner vinterchic med en vit outfit i snön och bevisar att elegans och en touch av spänning kan samexistera. Hon sätter en stil som delar åsikter för att bättre vinna över folk.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
Klädd i en leopardmönstrad outfit väcker den här sångerskans figur furore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Klädd i en leopardmönstrad outfit väcker den här sångerskans figur furore

Den thailändska stjärnan Lisa (sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink), som just nu är på sin "Deadline"-turné i Tokyo, delade en...

I en slående fotografering utstrålar Margot Robbie en "barock elegans".

I en fotografering framträder den australiska skådespelerskan och producenten Margot Robbie och den australiska skådespelaren Jacob Elordi i...

Den här amerikanska modellen, tvåbarnsmamma, lyser upp de snötäckta topparna.

Jasmine Tookes, ikonisk Victoria's Secret-modell och tvåbarnsmamma, satte nyligen Instagram i brand med en serie foton tagna i...

"Det är utom kontroll": Den här streamaren överväldigad av en våg av nätmobbning

Pokimane – vars riktiga namn är Imane Anys – är en nyckelfigur inom global streaming och har etablerat...

Denna skådespelerska, som kritiserats från det ögonblick hon anlände, väcker reaktioner från fans av en succéserie.

Netflix tillkännagav nyligen en nyinspelning av den thailändska succéserien "Girl From Nowhere", omdöpt till "Girl From Nowhere: The...

"Det är löjligt": Det här tillkännagivandet om en tjejgrupps framträdande väcker kontrovers

Det amerikanska tjejbandet Katseye skapar rubriker efter tillkännagivandet av deras nominering och framträdande vid Grammy Awards 2026. Nyheten...

© 2025 The Body Optimist