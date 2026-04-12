Sångerskan Ella Langley berättar om ett hårstylingmisstag som ledde till hennes signaturlugg.

Fabienne Ba.
@ellalangleymusic / Instagram

Ibland kan en oväntad detalj bli en verklig visuell signatur. Den amerikanska countrysångerskan och låtskrivaren Ella Langley förklarade nyligen att hennes ikoniska lugg föddes ... ur ett hårrelaterat misstag som gjordes strax före en konsert.

En improviserad frisyr som blev ett signaturfrisyr

Ella Langley har avslöjat att hennes ikoniska lugg inte var resultatet av en "stylingstrategi", utan snarare en enkel, improviserad klippning som hon själv beskriver som ett "misslyckande". I en intervju förklarade hon att hon bestämde sig för att korta ner luggen strax innan hon gick upp på scenen, ett val hon senare ångrade när hon såg resultatet. Enligt henne lämnade klippningen ett hårstrå som var svårt att styla, vilket förändrade balansen i hennes vanliga frisyr.

Några dagar efter denna händelse skulle Ella Langley göra en fotografering för omslaget till sitt första album. Hon förklarar att hennes art director rådde henne att anamma den nya frisyren snarare än att försöka fixa den. Ella Langley säger att hon därför behöll luggen, som sedan dess har blivit en central del av hennes offentliga image. Hon bekräftar nu att denna frisyr har bidragit till att forma hennes visuella identitet.

En lugg som har blivit igenkännbar

Lugg är bland de frisyrer som regelbundet förknippas med vissa offentliga personer. I Ella Langleys fall bidrar denna frisyr till hennes visuella igenkänning, särskilt under medieframträdanden och konserter. Hon förklarar att hon inte har för avsikt att ändra denna stil, som har blivit karakteristisk för hennes image. Ella Langley odlar en estetik som förknippas med modern countrymusik och blandar vintageinfluenser med en avslappnad stil.

Ett nytt musikaliskt projekt är under förberedelse.

Ella Langley har tillkännagivit lanseringen av sitt album "Dandelion", tillsammans med en turné planerad mellan maj och augusti 2026. I en intervju med Audacy diskuterar hon ett projekt hon beskriver som mer personligt och säger att hon har fått konstnärligt självförtroende under hela sin karriär. Ella Langley betonar att det här nya albumet bättre återspeglar hennes musikaliska vision.

Berättelsen som berättas av Ella Langley illustrerar hur oväntade element kan påverka en artists offentliga image. Hår"transformationer" är ofta en del av den visuella konstruktionen som är förknippad med ett musikaliskt projekt. I det här fallet blev en improviserad hårklippning slutligen en bestående del av sångarens stilistiska identitet.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Slående likhet: Beyoncés dotter, Blue Ivy, orsakar sensation under ett sällsynt framträdande

Slående likhet: Beyoncés dotter, Blue Ivy, orsakar sensation under ett sällsynt framträdande

Blue Ivy Carter, dotter till Beyoncé och Jay-Z, gjorde nyligen ett anmärkningsvärt offentligt framträdande tillsammans med sin mamma....

I en skimrande klänning gör skådespelerskan Mindy Kaling ett strålande framträdande

Den amerikanska skådespelerskan, manusförfattaren och producenten Mindy Kaling, av indisk härkomst, väckte uppmärksamhet vid Fashion Trust US Awards,...

Dessa kändisar uppnådde framgång efter 40 och utmanar förutfattade meningar.

Medan vissa stjärnor uppnådde berömmelse nästan från vaggan, startade andra sina karriärer senare i livet, efter 40 års...

Vid 42 års ålder antar Olivia Wilde en minimalistisk silhuett på röda mattan

Den irländsk-amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören och manusförfattaren Olivia Wilde gjorde ett anmärkningsvärt framträdande vid Fashion Trust US Awards...

"En drottning": denna modell och mamma fängslar i en korsettklänning

För att fira sin födelsedag delade modellen och mamman Lena Helena Busch en serie bilder på Instagram som...

"En sjöjungfru": Zara Larsson strålar i en asymmetrisk pastellfärgad outfit

Den svenska sångerskan och låtskrivaren Zara Larsson väckte uppmärksamhet med en look hon delade på Instagram under en...