Vid 62 och 74 års ålder återskapar de ett ikoniskt foto av Kylie Jenner och skådespelaren Timothée Chalamet

Ett nyligen publicerat Instagram-inlägg fick uppmärksamhet efter att den amerikanska skådespelerskan Lisa Rinna och skådespelaren Harry Hamlin återskapade ett foto som tillskrivits Kylie Jenner och Timothée Chalamet. Duon erbjöd en udda version av bilden, vilket utlöste många reaktioner online.

Ett omslag inspirerat av ett omtalat fotografi

Lisa Rinna och Harry Hamlin delade en serie foton tagna under en semester vid havet. Paret hämtade inspiration från ett foto förknippat med Kylie Jenner och Timothée Chalamet, där de poserar i en liknande pose i vattnet. På de publicerade bilderna bär Lisa Rinna en svart bikini medan Harry Hamlin syns i svarta shorts, i en avsiktligt humoristisk miljö.

Ett inlägg som roade internetanvändare

Instagraminlägget utlöste många kommentarer, särskilt från vänner och familj till paret, samt internetanvändare som berömde fotots oväntade natur. Inlägget cirkulerade snabbt på sociala medier och gav upphov till diskussioner kring denna oväntade återförening.

En hyllning till ett foto som har kommenterats flitigt på nätet

Bilderna på Kylie Jenner och Timothée Chalamet hade redan väckt uppmärksamhet när de delades på sociala medier. Bilderna bidrog till att väcka medias intresse för paret. Lisa Rinna och Harry Hamlins nytolkning illustrerar hur vissa bilder snabbt blir kulturella grundstenar, ofta approprierade eller återanvända.

Lisa Rinna och Harry Hamlin, gifta sedan 1997, delar regelbundet ögonblick från sina vardagsliv på sociala medier. Skådespelarparet har redan gjort sig ett namn med inlägg som blandar humor och referenser till populärkultur. Deras förhållande har varat i över trettio år, ett faktum som ofta nämns i profiler tillägnade duon.

Vissa bilders viralitet bidrar således till att andra offentliga personer tillägnar sig dem. Detta fenomen illustrerar den snabba cirkulationen av visuella referenser i den digitala världen. Publikationer inspirerade av välkända bilder bidrar till skapandet av innehåll som blandar hyllning och humor.