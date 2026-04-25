Victoria Beckham strålar i en vit satinklänning bredvid sin man

@victoriabeckham / Instagram

På TIME100-galan i New York visade den brittiska stylisten, designern och affärskvinnan Victoria Beckham återigen upp sin stil. Hon gjorde ett slående framträdande i en minimalistisk men spektakulär vit satinklänning.

Ett mycket iögonfallande framträdande på TIME100-galan

Den 23 april 2026 uppträdde Beckhams på Jazz Lincoln Center i New York för TIME100-galan, som hyllar de mest inflytelserika personerna varje år. Victoria Beckham, som själv hedrades på listan, valde en oklanderlig vit klänning som nästan påminde om en brudklänning.

En satinklänning som blandar minimalism och sofistikering

För detta evenemang bar hon ett plagg från sitt eget märke. Den långa, böljande klänningen hade en elegant hög halsringning, subtila asymmetriska detaljer och en ren skärning som förstärktes av satinen. Resultatet är en modern och tidlös silhuett trogen hennes varumärkes DNA, där minimalism har blivit ett signum. Satin har framträtt som ett viktigt material i hennes senaste kollektioner, där de kombinerar komfort och elegans i en mycket modern stil.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Victoria Beckham (@victoriabeckham)

En perfekt matchad duo

Vid sidan av henne valde David Beckham en klassisk svart kostym med fluga. Tillsammans bildade de en harmonisk duo som lekte med svartvit kontrast med en nästan brudliknande estetik. Paret har i åratal odlat en bild av diskret elegans, där varje offentligt framträdande blir ett modeuttalande.

Vit satin som en modern signatur

I flera säsonger har Victoria Beckham återigen tagit satinklänningen till sin framkant i garderoben. Den finns i en mängd olika nyanser och har blivit ett oumbärligt plagg som förkroppsligar en minimalistisk estetik inspirerad av 90-talet. Detta utseende bekräftar en trend där snitt och tyg prioriteras framför utsmyckning.

Utöver utseendet är detta utseende en del av ett bredare tillvägagångssätt som Victoria Beckham förespråkar. Hon förespråkar mode utformat för att stärka självförtroendet och framhäva kvinnors närvaro genom rena, strukturerade silhuetter. Hennes vita klänning illustrerar denna vision perfekt.

Kort sagt, med den här looken förvandlar Victoria Beckham ett enkelt framträdande på röda mattan till ett stiluttryck. Tillsammans med David Beckham bekräftar hon sin status som en viktig figur inom modernt mode.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Gigi Hadid återupplivar "vintage-läppen" och trenden
Article suivant
När Tom Holland dansade balett: bilder från 2017 blir virala

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

