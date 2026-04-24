Hailey Bieber lyser upp röda mattan i en skimrande grå spetsklänning

På TIME100-galan, ett uppmärksammat evenemang som anordnades av tidningen Time för att fira de 100 mest inflytelserika personerna i världen, fångade den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber särskilt uppmärksamheten. Hennes skimrande grå spetsklänning utmärkte sig för sin elegans och avgjort moderna touch.

En klänning som är både transparent och bländande

Hailey Bieber prydde TIME100-galans röda matta i en sofistikerad outfit som omedelbart väckte uppmärksamhet. För tillfället bar hon en subtilt skimrande grå spetsklänning som lekte med transparens och ljus. Spetsdetaljerna gav en delikat textur, medan tygets reflektioner fångade ljuset i varje rörelse.

En minimalistisk och sofistikerad look

Valet av accessoarer och smink förstärkte outfitens rena linjer. En mjuk frisyr och subtil makeup gjorde att klänningen fick stå i centrum. Detta estetiska val återspeglar en aktuell trend som gynnar diskreta men sofistikerade silhuetter, där varje detalj räknas.

En stilikon på röda mattan

Hailey Bieber, känd för sina omtalade modeframträdanden, bekräftar återigen sin status som ett stort inflytande i den moderna modevärlden. Hennes klädval, ibland "vågade" och alltid perfekt genomförda, bidrar till att forma trenderna som syns på röda mattan och bortom.

Med denna skimrande grå spetsklänning gjorde Hailey Bieber ett elegant och slående framträdande på TIME100-galan. Outfiten illustrerar perfekt kombinationen av minimalism, sofistikering och visuell effekt.