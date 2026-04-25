Gigi Hadid återupplivar "vintage-läppen" och trenden

Under ett nyligt framträdande väckte den amerikanska modellen Gigi Hadid uppmärksamhet med en läppcentrerad makeup-look. En subtil men precis detalj räckte för att återuppliva en trend från en annan era.

Ett utseende som sätter läpparna i centrum

På röda mattan under Breakthrough Prize-priset presenterade Gigi Hadid en enkel, balanserad makeup-look där hennes hy och ögon förblev naturliga. Det var hennes läppar som verkligen fångade uppmärksamheten: ett subtilt arbete med kontur och färg som omdefinierade hennes läppar med kontrollerad intensitet, långt ifrån de mer suddiga effekter som är populära just nu.

Återkomsten av "vintagemunnen"

Den så kallade "vintage lip"-trenden bygger på en strukturerad framhävning av läpparna, med en mer definierad kontur och en färg något djupare än den naturliga nyansen. Denna stil, inspirerad av de senaste decenniernas skönhetskoder, framhäver särskilt amorbågen och ger läpparna en grafisk dimension.

Medan nyare makeup-looker ofta föredrar naturliga, diffusa effekter, framträder "vintage lip" som ett mer strukturerat alternativ. Den spelar på exakt konturering och något mer intensiva nyanser, och omdefinierar läpparna elegant. Inspirerad av förr i tidens sofistikerade koder, återupplivar den en skönhetslook där varje detalj är noggrant övervägd.

En estetik inspirerad av ikoner från det förflutna

Denna metod är inte ny. Redan på 1920-talet populariserade vissa personer inom stumfilmen tydligt definierade läppar, vilket blev en stark estetisk signatur. Senare antogs och moderniserades denna skönhetstrend av Hollywoods filmikoner, vilket bidrog till att etablera läpparna som ett centralt drag i ansiktet.

Sammanfattningsvis bekräftar Gigi Hadid med detta framträdande vid Breakthrough Prize återigen sin roll i att sprida skönhetstrender. Hennes makeupval, ofta kopierade och kommenterade, hjälper till att återuppliva bortglömda stilar eller omtolka dem ur ett mer modernt perspektiv.