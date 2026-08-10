Genom att presentera sin skokollektion återupplivar hon oavsiktligt en debatt om skönhetsstandarder.

Det började som en enkel modevideo: den oskyldiga presentationen av en kollektion skyhöga klackar. Men det som var tänkt att vara en enkel, improviserad modevisning förvandlades snabbt till ett estetiskt försök. Istället för att hylla designen på dessa prinsessliknande skor fokuserade de mest illvilliga internetanvändarna på en annan, mer fysisk, detalj.

När kroppshår drar mer uppmärksamhet än skor

Innehållsskaparen @carolenavmusic förväntade sig inte en sådan motreaktion när hon visade upp sina sagolika klackskor. I en video som lätt har överträffat en miljon visningar presenterar denna professionella sångerskan, vars Instagram-flöde är en blandning av ljuddemonstrationer och fotknäppningar av skor, höjdpunkterna från sin skokollektion. Hon framför sedan ett fotarbete värdigt en professionell catwalkmodell i sitt vardagsrums avskildhet. Under hela denna storslagna modevisning fokuserar hon alltid på sina fötter. Det är något av en konstnärlig inriktning för henne, och med rätta.

Den här kvinnan, som uppenbarligen äger fler skor än kläder att bära dem med, sportiga platåsandaler som påminner om Bratz-dockor, renässansinspirerade mönster och till och med godisrosa par som ser ut som lånade från Barbie. Den här videon, filmad med oblyg stolthet, fick lovord från stilentusiaster och Pinterest-entusiaster. Den blev dock också måltavla för många, helt irrelevanta kritiker.

Vissa internetanvändare, uppenbarligen där för att påminna alla om skönhetsstandarder, spelade djävulens advokat. De uttryckte sin avsky för huvudpersonens håriga ben med kväljande emojis och äcklade adjektiv. "Jag trodde hon var en man." "Vad är poängen med de där skorna om man har mansben?" "Tänk om vi startade en rakhyvelsamling?" Trots åratal av desensibilisering till slät, hårlös hud blir många fortfarande förvånade över att se kroppsbehåring på kvinnor. Detta naturfenomen, som är vanligt för alla människor, verkar vara det ultimata brottet för kvinnor, eller till och med ett misstag.

Dessa kommentarer illustrerar det estetiska tryck som utsätts för kvinnor.

Dessa kommentarer, som vidmakthåller föråldrad marknadsföringsretorik, antyder att kroppshår är överflödigt på kvinnor och inte kan samexistera med volangklackar eller andra utsmyckningar. Medan sanna fashionistas och förespråkare för kroppspositivitet hävdar att de är för upptagna med att beundra de utvalda skorna för att fokusera på bakgrunden, är dessa leverantörer av hat upptagna med att marknadsföra idealet om slät hud. Som om kroppshår bara växte på manliga figurer eller enbart genom testosteronets magi.

Det är den här typen av oombedd kritik som tvingar kvinnor att täcka sina ovårdade ben under tjocka lager kläder, att avstå från att simma för att deras ben inte är presentabla och att slösa 72 dagar av sina liv på att raka sig . Även om kroppsbehåring är synonymt med virilitet hos män och till och med en positiv symbol, framkallar det slarv när det kikar fram under en kjol.

Lyckligtvis verkar innehållsskaparen helt okänslig för andras åsikter. Långt ifrån att överväldigas av osäkerhet eller skam vägrar hon att raka benen för att behaga samhället. Tvärtom vill hon att folk ska vänja sig vid hennes utseende, så att hon inte längre ses som "grov" utan som vanlig.

Påminnelse: kroppsbehåring och kvinnlighet är inte motsägelsefulla termer.

Om några giftiga internetanvändare i kommentarsfältet antar att kroppsbehåring förringar den här kvinnans stil och förstör potentialen hos hennes skor, som uppenbarligen är avsedda för Disney-sagor, så är det bara en gammaldags historia. Vi har blivit så vana vid att se kvinnor med sammetslen hud, utan ett enda hårstrå, att vi har kommit att tro att det är normen, regeln att följa. Kroppsbehåring är dock hälsosamt på alla kroppar och förblir en universell verklighet, inte en fråga om kön.

Men tack vare hashtaggar som ”Jag behåller mitt kroppshår” eller ”prinsessor har kroppshår” diskuteras kvinnligt kroppshår på ett annat sätt. Inte som något förbjudet, utan som en rättighet. Innehållsskaparen omfamnar denna befrielserörelse fullt ut. Hon skrev till och med en låt till dess ära med titeln ”REVOLUTIONHAIRY”. Hon tycker också om att styla och forma det konstnärligt, precis som hon skulle göra med sitt eget hår.

På 2000-talet borde kvinnlig kroppsbehåring inte längre vara ett problem, och det borde inte heller orsaka visuell chock. Det borde inte ens dra till sig uppmärksamhet. Och kvinnor som Carolena ger ytterligare ett, mer realistiskt och lättillgängligt exempel på kvinnlighet.