Åldringsfiltret blir ett oväntat verktyg för att älska sig själv i alla åldrar

Generellt sett, på sociala medier, ger filter en jämnare hudstruktur, fylligare läppar, lyfter kindben och ger en illusion av en hyaluronsyrainjektion. Det är en sorts virtuell operation som replikerar skönhetsstandarder till ansikten. Även om de regelbundet kritiseras i diskussioner om självacceptans, tror vissa internetanvändare att filter har ett välgörande syfte, genom att använda åldrandealternativet för att bättre föreställa sig själva i olika åldrar.

Åldringsfiltret, omanvänt som en acceptansteknik

Skönhetsfilter, som bojkottats och betraktats som nästan ofattbara visuella bedrägerier, vänjer våra ögon vid denna idé om perfektion och förstärker estetiska standarder. Filter, som en gång användes för skojs skull, är inte längre mediokra karikatyrer, utan viktiga parametrar för att "optimera" en selfie eller korrigera ett porträtt som ansågs oförskämt i sin ursprungliga version.

De förkroppsligar ett skönhetsideal på skärmen. De förändrar ansiktsdrag, sträcker ut huden som ett ansiktslyft, förfinar ögonbryn, härmar effekten av Botox på läpparna och skapar skräddarsydda ansikten direkt inspirerade av skönhetsstandarder. Dessa filter är kosmetisk kirurgi nära till hands. Det är svart magi 2.0. Men medan de flesta filter fokuserar på att jämna ut och skulptera användarnas ansikte, finns det också ett som simulerar hur vi kommer att se ut om flera år.

Detta filter, som redan har applicerats på våra foton, färgar vårt hår grått , ritar rynkor i ansiktet och ger oss tecken på medelåldern. Det används oftast av nyfikenhet eller för att få fram några skratt, och förbereder oss mentalt på hur vi kommer att se ut om 40 år. Och vissa innehållsskapare, som @josiehadac, använder det för att lugna sig själva och bättre hantera åldrandets fysiska förändringar . I ett inlägg där hon visar hur hennes jag år 2078 kommer att se ut skriver hon i mitten: "Skönhet bleknar inte, bara ungdomen försvinner." En mycket klok maxim som verkar hämtad direkt ur en bok om självförtroende. Enligt henne kan denna ofta kritiserade teknik öka självkänslan och hjälpa oss att bekanta oss med våra framtida jag, i livets skymning.

Den besatta rädslan för att få tiden att gå

I ett samhälle som är besatt av att bekämpa åldrande, där hudvård alltmer liknar science fiction, är det svårt att omfamna det åldrande med lugn. Idag har unga människor knappt avslutat puberteten innan de vill återvända till den och förutse det som många kallar "tidens tand". De vill frysa tiden på sin hud och trotsa naturens lagar med uppstramande krämer, banbrytande behandlingar som lovar estetisk odödlighet och injektioner inspirerade av popkulturens största dystopiska visioner.

Siffrorna talar för sig själva: unga människor i åldrarna 18 till 34 år använder sig nu mer av kosmetisk kirurgi än de över 50. Om de kunde frysa sina figurer eller förändra sina kroppar vid femtio för att fortsätta se helt nya ut, skulle de göra det.

Åldrandefiltret, å andra sidan, erbjuder en mer konkret glimt av ålderdom, vilket gör att användarna kan närma sig det inte med fatalism utan med en filosofisk synvinkel. Istället för att fly verkligheten konfronterar det den. På sociala medier har influencers alla trotsat sina ångestkänslor genom att använda denna moderna strategi. Vissa anser sig vara "mer lyckligt lottade" än andra, och har bara några få tunna gränser, medan andra med förvåning upptäcker sina föräldrars genetiska predisposition. De i tjugoårsåldern, uppvuxna med digitalt modifierade bilder sedan tonåren, uppvisar en känsla av förtvivlan vid åsynen av detta resultat, som långt ifrån lever upp till samhällets förväntningar.

Återspeglar detta filter ansiktets framtid på ett korrekt sätt?

För att testa noggrannheten hos detta åldrandefilter, som utropas till det mest pålitliga och sofistikerade som någonsin skapats för TikTok, använde smarta internetanvändare det på kändisar i början av sina karriärer. De jämförde det sedan med stjärnornas nuvarande utseende, och det är tydligt att resultatet är anmärkningsvärt realistiskt. Resultatet är verklighetstroget.

"Det är något väldigt trovärdigt med det här filtret. Man kan verkligen se fettförlusten, tinningarna som urholkas, nasolabialvecken som fördjupas", sa dermatologen Marie Jourdan till tidningen Le Parisien . Enligt hennes expertöga är det här filtret ganska övertygande. Det är inte en fabrikation. "Vi är inte alla lika när det gäller åldrande", påminner specialisten oss och betonar etniska, genetiska och dermatologiska faktorer.

Detta AI-förstärkta åldrandefilter tränar vår uppfattning om ett ansikte som samhället ständigt demoniserar, samtidigt som det återställer vårt tankesätt. För trots allt, trots bioaktiva serum och hudvårdsprodukter som återupplivats från filmen "The Substance", är det omöjligt att kontrollera sin egen spegelbild. Och ännu mindre att kämpa mot livets naturliga gång.