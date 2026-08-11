Kritiserad för sitt utseende tar hon hämnd genom att bli baddräktsmodell

Enligt vissa förutfattade meningar bör kvinnor med kurviga höfter och fylligare figurer begränsa sig till enkla baddräkter och försöka dölja denna hud som ögat inte kan se. Medan "sommarkroppen" fortsätter att dominera samtalet, både i tidningssidor och genom hashtaggar, påminner plus size-modellen Erin Marley Klay oss om att en kropp inte behöver bekräftelse för att synas i den varma sanden. Modellen, som pryder sidorna i Sports Illustrated, rättfärdigar alla de kvinnor som har känt sig pressade att ändra sina figurer för att passa in i en bikini.

En plus size-modell med en inspirerande karriär

Kroppspositivitetsrörelsens era känns som ett avlägset minne. För några år sedan befriades kroppar från samhällets normer och andras blickar, drivna av stödjande hashtags. Denna korta paus följdes av förnyad censur av kroppsformer och fördömandet av naturliga kurvor. Denna positiva inställning har inte bestått.

Pressen att anpassa sig har återvänt till diskussionernas förgrund, mer radikal och orubblig än någonsin. I ett samhälle som reducerar kroppar till flyktiga trender hävdar sig smalhet som det ursprungliga idealet, den mest acceptabla versionen av den kvinnliga fysiken. Som varje sommar får ingenting synas för att kvalificera sig för en stringbikini eller en mikrobaddräkt. Kroppen får inte orsaka uppståndelse under dessa strandplagg, med risk för att bli fördömd av anklagande ögon eller hånfulla miner. Media och sociala nätverk, scenen för dessa påbud, främjar ett smalt utseende under solen och betraktar all övervikt som något som ska elimineras.

Denna utbredda fetfobi och intolerans mot så kallade "kurviga" figurer som trotsar timglasfiguren är något Erin Marley Klay upplevde på nära håll i början av sin karriär. Hon följde inte direkt en väg som gynnade mångfald. Hon arbetade inom den mycket selektiva modellvärlden, där olikhet fortfarande är ett främmande koncept, och upptäcktes av agenturen Zion Models. Hon blev en plus-size-ikon utan större ansträngning, och hennes mer realistiska fysik placerade henne i framkant av SKIMS, Kim Kardashians varumärke. Den unga kvinnan, med 759 000 följare, har också modellat för Wet n' Wild, Selkie, House of CB, Casablanca Bridal och YMI Jeans.

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Det bästa svaret på hans kritiker? Framgång.

Trots sin obestridliga närvaro, häpnadsväckande gång och en nästan sockersöt fysik har Erin inte undgått kritik. Även om hennes kropp är ren ömhet har den blivit bördig jordmån för ett sorgligt vanligt hat.

År 2025 fångade ett strandfoto internetanvändares uppmärksamhet, som trodde att de hade den absoluta sanningen om vad som var "vackert" eller "fult". Denna självförtroendeambassadör bar en retro blommig baddräkt med minimalt tyg. Baddräkten hyllades för sina skulpterade magmuskler och smala ben, men kritiserades för sina kärlekshandtag och mjuka mage .

Erin Marley Klay, trogen sina inkluderande värderingar och glädjefyllda filosofi, lät inte de elaka orden påverka hennes självkänsla. "Snälla, låt inte samhällets förutfattade meningar om vad som är vackert eller inte hindra dig från att leva ditt liv. Vad någon säger om ditt utseende är deras sak, inte din", sa hon helt enkelt på X.

Bättre än ett verbalt svar, anslöt hon sig till vad många anser vara modellvärldens elit, branschens gyllene cirkel. Rekryterad av den prestigefyllda tidningen Sports Illustrated, känd för sina baddräktsfotograferingar, har Erin Marley Klay definitivt satt stopp för debatten kring sin kropp.

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Hans motto? Alla kroppar förtjänar att hyllas.

Under sommarens höjdpunkt följer osäkerheten temperaturkurvan och skjuter i höjden. Under denna sommarperiod förnekar många kvinnor sig själva njutningen av att vara nära vågorna och gömmer sig istället bakom sina saronger eller tjocka handdukar, och känner skuld över att de inte har gått ner tillräckligt i vikt för att visa upp sig. Andra känner att de inte är födda i rätt kropp och lider av konsekvenserna av genetiken. Erin däremot odlar ett annat tankesätt. Istället för att omfamna normerna omfamnar hon sin egen spegelbild.

"Det är lätt att bli uttråkad när man har varit online så länge, men reaktionerna påminde mig om varför jag gör det här. Att se andra människor med en fysik som min eller människor med osäkerheter må ännu lite bättre på grund av min närvaro på internet är det som motiverar mig", sa hon till People .

I början av sin berömmelse trodde Erin Marley Klay att hon var tvungen att gå ner i vikt för att få kontrakt eller gå på auditions, men idag presenterar hon sin kropp som den är, i sin råa form. Med varje framträdande i baddräkt lugnar hon kvinnor runt om i världen och återställer den mentala bilden vi har av ett ideal. Det är inte en krigsförklaring mot smalhet, utan ett fredsavtal med kurvor. För de kan också vara lyckobringare.