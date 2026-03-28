Plus size-kvinnor och mat: influencern Megan Ixim dekonstruerar ihärdiga klichéer

Många kvinnor utsätter sig för dietsallader medan de i hemlighet drömmer om en rinnande hamburgare eller en seg pizza. Många nöjer sig med små portioner och ber nästan om ursäkt för att de äter med aptit. Mitt bland de "rena tjejerna" som täcker sina munnar och sväljer gröna juicer, strävar en influencer efter en mer avslappnad inställning till sina måltider. Megan Ixim (@msgigggles) gör allt som samhället alltid har förbjudit kvinnor: äta helhjärtat, utan att räkna kalorier.

Njutning av att äta, en handling med en militant smak

Även vid bordet, av grundläggande skäl, censurerar kvinnor sig själva och berövar sig själva. De föredrar "hälsosamma" rätter medan deras hjärnor försiktigt viskar : "Ta en hamburgare." De äter mindre portioner trots att deras magar kurrar av hunger och kräver större tallrikar. Värre är att de motstår lockelsen av en brownie i vitrinskåpet eftersom de ständigt har fått höra att det är dåligt att vara matälskare. Det som vid första anblicken verkar som smakmässig tortyr är i själva verket en tyst reaktion på samhälleliga påbud , en betingning av påtvingade normer .

Från ung ålder har kvinnor alltid lärt sig att tygla sig själva, medan män aldrig har behövt ställa sig den frågan. Medan män helt enkelt bidrog till deras tillväxt, riskerade kvinnor kärlekshandtag och "extra" kilon. Åtminstone var det argumentet vår familj använde när vi bad om extra portioner eller hade lite för mycket vaniljsås på vår chokladfondant.

Innehållsskaparen Megan Ixim, alias @msgigggles, ger oss vår revansch för alla de gånger vi tackade nej till efterrätt, påstod att vi var mätta, och uttalade frasen "Jag kan inte, jag håller koll på vikten". För pommes frites, eller ens tacos, borde inte vara "fuskmåltider" eller "njutningar", utan vanliga måltider. Hon slukar pressen att vara smal, precis som hon slukar sin pasta carbonara och sin XXL-glass. Hon är en förkämpe för hälsosam kost, med gaffeln i handen och kinderna fulla.

Att göra maten kortfattad

Tidningsartiklar och onlinepublikationer påminner ständigt kvinnor om att vara noga med sin kost och att granska allt de stoppar i munnen. När sommaren närmar sig föreskriver media detoxprogram, recept på " sommarkroppar " och näringsriktiga snacks. Som om minsta lilla choklad skulle få oss att svullna upp som Violet Beauregard i "Charlie och chokladfabriken". Denna självutnämnda livsnjutare är helt okänslig för dessa moraliserande uttalanden. Å andra sidan är hon mycket mottaglig för en cupcake täckt med ganache, en pizza med fyra ostar och en generös jordgubbstårta.

Medan smalhetskulturen fortfarande härjar online och återuppstår på catwalken, ger hon tillbaka en touch av autenticitet till våra flöden. För henne är formen bara för att laga läckra, nostalgiska godsaker, inte för att proppa in folk. Megan Ixim (@msgigggles) har beslutat att motstå dessa påbud snarare än att ge efter för frestelsen av en kladdig kaka eller en bricka med stekt kyckling. När de ser dessa skamlöst njutbara bilder anklagar hennes kritiker henne för självdestruktion, men de är långt ifrån att inse att stereotyper är giftigare än pommes frites och citronmarängpajmunkar.

Att återta sin kropp och aptit

Genom sitt innehåll äter Megan Ixim inte bara ofiltrerat; hon förändrar berättelsen kring kroppen och maten. För bakom varje självsäker tugga finns ett djupare budskap: att återta kontrollen över val som alltför länge dikterats av rädslan för andras dömande.

Att äta blir då en intim, nästan politisk handling. Det handlar inte längre om att anpassa sig till yttre regler, utan om att lyssna på sina egna förnimmelser: hunger, begär, mättnadskänsla. Där vissa ser överflöd, ser hon nyfunnen frihet. Där andra talar om att "släppa taget", hävdar hon helt enkelt rätten att existera utan begränsningar.

Denna hållning är oroande eftersom den krossar en djupt rotad myt: att kvinnor, och särskilt kvinnor i större storlekar, ska vara diskreta, även i sitt sätt att äta. Genom att ta plats och njuta av sin mat utan att gömma sig utmanar hon dessa outtalade förväntningar och lyfter fram en ofta bortglömd sanning: ingen ska behöva förtjäna sin måltid.

"Ät ditt liv innan det äter dig." Detta filosofiska mantra, återuppväckt från vår tonårs Tumblr-sidor, får en helt ny innebörd. Så istället för att väga varje gram mat, fokusera på den lycka du upplever med din måltid. Och vilket bättre sätt att förmedla detta budskap än med en selfie tagen mitt i en tugga?