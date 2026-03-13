I London lär en workshop pappor hur man stylar sina döttrars hår

Fabienne Ba.
Att lära sig fläta eller knyta en hästsvans kan verka enkelt, men för vissa föräldrar är dessa färdigheter inte alltid en självklarhet. I London syftar ett innovativt initiativ till att ta itu med detta. På en workshop som hölls på en pub och delades flitigt på sociala medier lärde sig pappor grunderna i hårstyling så att de lättare kunde ta hand om sina barns hår.

En frisörworkshop organiserad på en pub

Evenemanget ägde rum på Lucky Saint Pub i London. Ett trettiotal pappor samlades där för att delta i en workshop kallad "Pints & Ponytails". Guidade av yrkesverksamma från kollektivet Braid Maidens, som specialiserar sig på att lära ut frisyrer som flätor och flätor, upptäckte de deltagande papporna olika tekniker.

Under ungefär två timmar lärde de sig att skapa enkla frisyrer som hästsvansar, såväl som mer avancerade flätor. För att öva hade varje deltagande pappa ett skyltdockahuvud och nödvändig utrustning: borstar, resårband och klämmor.

Ett initiativ som snabbt väckte uppmärksamhet

Bilder från evenemanget delades på sociala medier och genererade snabbt många reaktioner. Internetanvändare berömde initiativet, och vissa såg det som "en symbol för faderskapet mer involverat i vardagliga sysslor". Videorna visar deltagarna fokuserade på sina frisyrer och utbytte tips och tricks i en avslappnad atmosfär.

Ett projekt som går utöver bara frisörverksamhet

Evenemanget är en del av ett större initiativ som leds av communityn "Secret Life of Dads", en podcast och ett kollektiv dedikerat till modernt faderskap. Deras mål är att skapa utrymmen där pappor kan dela sina erfarenheter och diskutera utmaningarna med föräldraskapet. I detta sammanhang blir det att lära sig fläta hår också en förevändning för att ta upp bredare ämnen, såsom pappors engagemang i barns vardag.

Fädernas föränderliga roll

Forskare har observerat en förändring i fädernas roll i familjelivet under flera år. I många länder deltar de (äntligen) mer i omsorgen och de dagliga aktiviteterna för sina barn. Initiativ som dessa workshops illustrerar denna förändring och värdesätter färdigheter som en gång främst förknippades med mödrar. För arrangörerna bidrar dessa sammankomster också till att stärka banden mellan föräldrar och barn genom enkla, vardagliga gester.

I slutändan visar denna hårstylingworkshop för pappor hur till synes enkla aktiviteter kan bli stunder av lärande och delning. Utöver flätor och hästsvansar illustrerar evenemanget också en bredare utveckling av faderskapsmodeller, där pappor (äntligen) blir involverade i familjelivets vardagliga sysslor.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
