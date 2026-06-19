En kilometer från sjukhuset upplevde denna blivande mamma en förlossning hon aldrig kommer att glömma.

När Eleanor Farrar kände de första värkarna trodde hon att hon hade gott om tid att ta sig till sjukhuset. Hennes familj bor i Reading, England, bara en kilometer från Royal Berkshire Hospital. Barnet hade dock andra planer. Detta är berättelsen om en förlossning som var lika spektakulär som den var rörande.

En process som accelererar på femton minuter

Allt började en morgon klockan 04:30, när Eleanor Farrar gick in i sin 41:a graviditetsvecka. Hon vaknade med vad hon beskrev som "smärtor som liknade svåra mensvärk". Utan någon särskild oro förberedde hon sig för att åka till förlossningsavdelningen – i tron att hon fortfarande hade lite tid.

Inom femton minuter blev dock värkarna rytmiska: en per minut. ”Jag förstod i det ögonblicket att jag skulle föda barn”, anförtror hon. Innan hon gav sig av tog hon ändå tid att ta på sig ett pärlhalsband och samma nattlinne som hon hade burit vid födseln av sin äldsta dotter, Diana, då två och ett halvt år gammal. En nästan symbolisk gest, i stundens brådska.

En bilresa mellan smärta och lugn

Eleanor, hennes partner Rasheed och deras lilla flicka Diana kröp in i bilen på väg mot sjukhuset. "När jag väl kom ut rann vattnet i vardagsrummet – barnet föll ner i bäckenet, det var en enorm tryckutlösning", berättar den unga kvinnan.

Varför ringde hon inte ambulans? ”Mentalt låg jag fem till tio minuter efter vad min kropp gjorde”, förklarar hon. Under bilresan blev hennes dotter Diana, som satt i baksätet i en bakåtvänd bilbarnstol, orolig och frågade: ”Mamma, är du okej?” Hennes pappa svarade lugnt: ”Mamma är lite sjuk, vi ska hämta lite medicin åt henne.” För att behålla lugnet begravde Eleanor ansiktet i bilens armstöd. ”Jag ville hålla mig så lugn som möjligt för min dotters skull”, anförtror hon.

En förlossning i bilen, precis framför sjukhuset

Och det var just i bilen som den unga kvinnan slutligen skulle föda. ”När jag väl kände på barnets huvud tryckte jag på vid nästa värk. Vi körde fortfarande, och en minut senare parkerade vi framför sjukhuset”, berättar hon. Hennes dotter Celine hade just fötts i familjens bil.

Hennes partner, Rasheed, skyndade sig till sjukhuset, och två barnmorskor anlände snabbt. Det var i bilen, fortfarande parkerad precis utanför avdelningsdörrarna, som Eleanors partner till och med fick förmånen att klippa barnets navelsträng. Den nyblivna mamman berömde organisationen, som var både medkännande och professionell.

En lättad och tacksam familj

Efter de första kontrollerna mår Celine utmärkt. ”Celine är helt enkelt den vackraste lilla flickan. Vi har sån tur som har henne”, säger hennes mamma oerhört lättad. Hon riktar också ett särskilt tack till sin barnmorska, Lyndsey, som tog hand om henne under hela graviditeten.

Eleanor Farrars berättelse är en gripande påminnelse om att en förlossning till sin natur är en oförutsägbar händelse – även en kilometer från sjukhuset. Och att det mitt i en nödsituation ofta är lugn, familjens stöd och den medkännande vården från vårdpersonalen som gör hela skillnaden. För Celine kommer berättelsen om hennes förlossning utan tvekan att vara en rik källa till samtal vid framtida familjesammankomster.