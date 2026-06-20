Den här mamman delar med sig av de "strikta reglerna" hon ålägger sina barn under sommaren, och internetanvändarna är oeniga.

När sommarlovet närmar sig uppstår en fråga i många familjer: ska de behålla en pedagogisk ram eller låta barnen njuta av total frihet? Den amerikanska influencern Vidya (@queencitytrends), som följs av miljontals prenumeranter på TikTok, återupplivade nyligen debatten genom att avslöja de regler hon tillämpar för sina två barn under semestern.

En aktiv sommar snarare än en sommar utan riktning

Vidya Gopalan, känd på TikTok som @queencitytrends, delade med sig av sin vision om sommarsemester i en video som blev viral. Som mamma till två barn, 11 och 14 år gamla, förklarar hon att sommaren för henne betyder avkoppling… men inte inaktivitet. Innan hon beskriver familjens rutiner förtydligar hon att det är en organisation som arbetar för hennes hushåll. Enligt henne hjälper det att hålla barnen sysselsatta till att "undvika vissa problematiska beteenden relaterade till tristess och främjar en mer balanserad vardag".

Läsning kontra skärmar: principen som skapar uppståndelse

Regeln som fick mest uppmärksamhet från internetanvändare gällde skärmtid. I den här familjen ger varje minut som läggs på läsning en gräns på en minut för skärmtid. För mamman är läsning viktigt, särskilt eftersom många barn gradvis överger det utanför skolan.

Enligt henne uppmuntrar detta system naturligtvis hennes barn att läsa fler böcker. Vidya (@queencitytrends) uppger till och med att de redan har läst flera böcker sedan semestern började. Denna metod har tilltalat många internetanvändare, även om vissa påpekar att läsning främst bör förknippas med nöje och upptäckter.

Sport, matematik och friluftsliv står på agendan

Skärmtid är inte det enda som regleras. Barn ägnar också ungefär tjugo minuter om dagen åt matematik, tillbringar minst två timmar utomhus och deltar regelbundet i sport. Sömn är också föremål för vissa regler. Läggtiderna är satta vid specifika tider, samtidigt som de tillåter extra sömn på morgonen när deras schema tillåter.

För vissa internetanvändare är denna balans mellan fritid, fysisk aktivitet och lärande en utmärkt förberedelse inför starten av det nya läsåret. Andra ser det tvärtom som en för tung arbetsbörda under en period som borde vara ägnad åt vila.

Att vägleda utan att kontrollera: hela poängen med utbildning

Vidyas (@queencitytrends) inlägg splittrade snabbt sociala medier. Debatten, som hyllar strukturerat föräldraskap och fördömer överdriven kontroll, sträcker sig långt bortom den enkla semesterkontexten. Även om det är viktigt för barn att ha rutiner, bör en pedagogisk ram aldrig bli en serie skyldigheter eller permanenta begränsningar. Att vara förälder innebär också att ge stöd med vänlighet, lyssna på ditt barns behov och respektera deras takt.

Bakom fraser som "strikt föräldraskap" eller "strikta regler" är det ibland nödvändigt att vara vaksam. Vissa vanor kan glida över i former av överdriven kontroll, eller till och med maskera giftiga eller kränkande beteenden när de berövar ett barn deras autonomi, välbefinnande eller rätt att göra misstag. Helger representerar också en värdefull tid att koppla av, utveckla kreativitet, drömma, ibland vara uttråkad och bygga sina egna erfarenheter. Ett barn behöver inte ständigt prestera eller vara upptaget för att blomstra.

I slutändan belyser kontroversen kring den amerikanska influencern Vidya (@queencitytrends) regler en enkel sanning: det finns ingen enskild modell. Varje familj hittar sin egen balans mellan frihet och struktur. Nyckeln är att skapa en lugnande, respektfull och omtänksam miljö där barn kan växa upp i fred och samtidigt njuta av sin barndom fullt ut.