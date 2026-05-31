Den här kvinnans projekt för sörjande föräldrar berör tusentals människor.

Föräldraskap
Fabienne Ba.
@theangelgownsproject / Instagram

Att förlora ett barn är en livsförändrande upplevelse. I USA har Rosann Cassiopi valt att ägna sin tid och expertis åt att hjälpa familjer som står inför denna sorg. Hennes projekt, lika känsligt som det är rörande, berör nu tusentals människor.

När en brudklänning blir en symbol för ömhet

Vissa klänningar berättar flera historier. Detta är visionen för Rosann Cassiopi, en Wisconsin-bo som återanvänder bröllopsklänningar som donerats av privatpersoner och förvandlar dem till "änglaklänningar". Dessa små plagg är avsedda för spädbarn som dog före eller kort efter födseln. Varje skapelse är noggrant utformad för att erbjuda en tröstande närvaro till familjer under en särskilt svår tid. Bakom varje stygn ligger önskan att hedra ett liv, hur kort det än är.

Ett nytt uppdrag efter en livsförändring

I tre decennier arbetade Rosann Cassiopi som sjuksköterska. När en sällsynt neurologisk sjukdom tvingade henne till förtidspensionering var hon tvungen att återuppfinna sitt dagliga liv. Med mer fritid bestämde hon sig för att lära sig sy. Det som började som en enkel lärlingsutbildning blev snabbt ett verkligt kall. Sedan dess har hon ägnat mycket av sin energi åt att skapa dessa unika kläder.

Mer än en hobby, ett heltidsåtagande

I nästan tio år har Rosann tillbringat över 40 timmar i veckan vid sin symaskin. Denna anmärkningsvärda hängivenhet har gjort det möjligt för henne att skapa hundratals "änglaklänningar". Hennes tillvägagångssätt bygger på en enkel övertygelse: små gester kan ha en enorm inverkan. Genom sitt noggranna arbete erbjuder hon familjer ett föremål genomsyrat av ömhet och respekt i ett sammanhang som ofta präglas av tystnad och ensamhet.

Kreationer erbjuds kostnadsfritt

Alla klänningar som Rosann tillverkar delas ut gratis. De skickas till sjukhus och behövande familjer. För denna tidigare vårdgivare är det ett sätt att fortsätta ta hand om andra. Borta från rampljuset fullföljer hon diskret sitt engagemang, motiverad av önskan att ge lite tröst till dem som går igenom en särskilt svår tid.

Ett gemensamt projekt som betjänar familjer

Rosann deltar också i den amerikanska föreningen "Real Imprints", som koordinerar Angel Gowns Project. Genom ett nätverk av passionerade volontärer förvandlar organisationen donerade brudklänningar till kläder för spädbarn som har dött av missfall, dödfödsel eller kort efter födseln. Denna insats stöder ett stort antal familjer samtidigt som den ökar allmänhetens medvetenhet om en verklighet som fortfarande sällan diskuteras.

Förändrar vårt synsätt på perinatal sorg

Utöver sömnad vill Rosann öppna upp samtalet kring perinatal sorg. Enligt henne har "alltför många föräldrar utstått denna prövning i tysthet alltför länge." Genom att erbjuda dessa klänningar hoppas hon påminna sörjande föräldrar om att de inte är ensamma. Hennes budskap berör många familjer: varje berättelse spelar roll, varje känsla förtjänar att höras och varje barn förtjänar att hedras med värdighet.

Genom sitt generösa engagemang visar denna kvinna från Wisconsin att ett enkelt tygstycke kan bli en kraftfull symbol för stöd, solidaritet och mänsklighet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
"Jag känner inte längre igen min son": hur maskulinism stör bandet mellan vissa mödrar och deras söner?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Jag känner inte längre igen min son": hur maskulinism stör bandet mellan vissa mödrar och deras söner?

Det börjar ofta med subtila tecken. En kortfattad kommentar vid middagen, en video som delas utan förklaring, ett...

Åka på semester utan barn: 6 goda skäl att våga (och utan att känna skuld)

Många föräldrar drömmer i hemlighet om det: en semester utan gräl i baksätet eller utbrott på den heta...

Den här unga mamman förklarar varför ett enkelt brev fick henne att gråta i timmar.

Med anledning av Mors dag, som firas i USA den 10 maj, delade den amerikanska influencern Dani Austin...

I Sydkorea är dessa postpartumcenter lika fascinerande som de är splittrande.

Medan nyblivna mödrar i de flesta länder världen över återvänder hem direkt efter förlossningen, finner de i Sydkorea...

Hon hade avbrutit sina studier i 34 år; slutligen tog hon examen tillsammans med sin son.

År 1992 fick Carla Hunter Ramseys akademiska dröm ett abrupt slut. Trettiofyra år senare återvände hon till sina...

Denna tvillingmamma testar sin "koppling"; videon blir viral.

En mamma, två pojkar separerade av en dörr och en rad muntliga frågor. Tvillingarnas svar chockade internetanvändare –...