Astronauten Kellie Gerardi, den första kvinnan att pumpa ut bröstmjölk i nollgravitation, skriver historia.

Hon fick ofta höra att hon skulle behöva välja mellan moderskapet och sin vetenskapliga karriär, men Kellie Gerardi bestämde sig för att göra det åt båda hållen. Bara åtta veckor efter att ha fött sin dotter återvände hon till sin post i rymdfärjornas trånga utrymmen. Astronauten, den 90:e kvinnan som flugit upp i omloppsbana, är en pionjär: hon pumpade bröstmjölk i nollgravitation för att främja forskningen. En symbolisk prestation för denna mamma, som verkligen har hittat sin plats bland stjärnorna.

Pumpa bröstmjölk i nollgravitation: uppdraget slutfört för Kellie Gerardi

Det är en bild som blev viral på sociala medier och nådde 3,5 miljoner människor världen över. Den visar en astronaut som svävar, hennes bröstpumppåsar svävar och visar upp sin dagliga mjölkinsamling. Med ett leende på läpparna och sin marinblå rymddräkt stolt uppvisad har Kellie Gerardi uppnått ytterligare en bedrift i sin lysande karriär, och den här känns som en personlig seger.

För bara åtta veckor sedan var den erfarna astronauten, som till och med har en Barbiedocka i sin avbild, på förlossningsavdelningen och firade sin dotters födelse. Sedan hon fick detta barn, som hon betraktar som en gåva från himlen, slösade astronauten ingen tid på att återgå till sina uppgifter i rymden.

Under sin postpartumperiod, en prövande tid för många kvinnor, tillbringade hon med att rotra en rymdfarkost i mikrogravitation. Som en del av den "numeriska minoriteten" inom rymdsektorn, som bara kan skryta med 85 kvinnor av 644 astronauter, har hon lämnat ett outplånligt avtryck i historien. Citatet "till oändligheten och bortom" verkar ha blivit synonymt med henne.

Den här kvinnan trotsar tyngdlagarna, men också de i en hel bransch som ofta kräver uppoffringar och kräver att kvinnor väljer mellan familjeliv och barndomsdrömmar . ”Jag sympatiserar uppriktigt med kvinnor som känner sig skyldiga att återgå till jobbet innan de är redo, men det är inte mitt fall”, menar hon i ett inlägg om sin ”rymdskepp, arbete, spjälsäng” -livsstil.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kellie Gerardi (@kelliegerardi)

Denna handling är ett stort steg för kvinnors hälsa

Kellie Gerardi, som har förvisat ordet "omöjligt" från sitt ordförråd och aldrig backar för ett hinder, har gett sig av för att erövra respekt och kollektivt erkännande. Hon pumpade bröstmjölk i mikrogravitation under en parabolisk flygning för IIAS, inte för att få beröm, utan i hopp om att göra nya upptäckter om moderns fysiologi. Detta genomskinliga kärl fyllt med moderns nektar är inte avsett att ge näring åt hennes spädbarn utan att berika vår förståelse av den kvinnliga kroppen.

Målet med detta experiment, vilket gör henne till en pionjär? Att belysa mysterierna kring bröstmjölk och studera dess förändringar under specifika förhållanden, såsom mikrogravitation eller hög acceleration. ”Vårt vetenskapliga team genomför faktiskt flera studier av bröstmjölk. Från att pumpa in mikrogravitation under paraboliska flygningar, inklusive sammansättning och lipidomik, till vår andra vetenskapliga rymdfärd nästa år”, förklarar hon i bildtexten.

Utöver att ta itu med ett ämne som länge försummats av forskare, som till största delen är män, arbetar Kellie Gerardi också för att förbättra stödet till mödrar inom sitt yrke. För kvinnor ska inte behöva ta en paus för att amma sina barn , och de ska inte heller behöva skjuta upp sina ambitioner.

Som astronaut och mamma är hon förändringens ansikte utåt.

Medan astronauten tillbringar sina dagar i rymdens avlägsna vidder, har stjärnorna inte alltid stått i linje för den trettioåriga som utsetts till "Årets kvinna" av Time och USA Today. Hon har ridit ut turbulenta tider i sitt privatliv, med åtta år av sekundär infertilitet och ett missfall. Hon dokumenterade till och med sin IVF-resa på sitt Instagramkonto för att erbjuda ett annat, mer realistiskt och autentiskt perspektiv på moderskapet, långt ifrån idylliska berättelser.

Idag känner hon sig lyckligt lottad som har en liten flicka, som hon döpte till Max Q som en anspelning på rymdutforskning. För henne är det ett litet mirakel. Detta barn, som tillkommit med stora svårigheter, uppmuntrar henne att kämpa dubbelt så hårt för ett mer rättvist och jämlikt samhälle. För medan Kellie Gerardi ständigt siktar mot stjärnorna, förblir hon jordnära. Hon vet att det fortfarande finns mycket arbete att göra för att uppnå jämlikhet och säkerställa anständiga arbetsvillkor för mödrar.

Medan kvinnor fortfarande är undantag inom rymdområdet, gör astronauten Kellie Gerardi – som är den levande förkroppsligandet av uthållighet – varje handling till ett manifest, en progressiv händelse.