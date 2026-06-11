Kritiserad för att ta med sina barn på vandring i kylan, försvarar denna mamma sitt val

Föräldraskap
Fabienne Ba.
@haileyoutside / Instagram

Att barn ska promenera i kyliga temperaturer är inte universellt populärt på sociala medier. Ändå är dessa utomhusutflykter för Hailey Terry, en trebarnsmamma med nästan en miljon följare, mycket mer än bara ett tidsfördriv. Inför kritik förespråkar hon en föräldrastil som fokuserar på äventyr, självständighet och gemensam njutning.

En kärlekshistoria med naturen

Långt innan hon blev mamma hade Hailey Terry redan en stark koppling till naturen. Hon kommer ursprungligen från Las Vegas och växte upp omgiven av campingturer och vandringar organiserade av sin mamma. Som tonåring upptäckte hon glädjen med vandring under en expedition i Utah. Denna formande upplevelse gav näring åt hennes passion för utomhusaktiviteter under åren. Idag vill hon föra vidare samma nyfikenhet på världen omkring dem och den enkla glädjen av en dag i naturen till sina barn.

När vandring blir en frisk fläkt

Ankomsten av hennes första barn, Kirk, år 2019 vände hennes liv upp och ner. Några veckor efter hans födsel skickades hennes man på ett uppdrag utomlands. Sedan införde covid-19 sina restriktioner. Isolerad och sökande efter balans vägrade Hailey att tillbringa sina dagar instängda inom fyra väggar.

Uppmuntrad av sin mamma gav hon sig ut för första gången med sitt barn i bärsele. Upplevelsen var en uppenbarelse. Att gå, andas, röra sig: hon återupptäckte en känsla av frihet som hon behövde i denna nya fas av sitt liv. Sedan dess har familjeäventyr blivit hjärtat i hennes onlinevärld.

Val som är kontroversiella

Allt eftersom hennes gemenskap växer intensifieras kritiken. Vissa anser att det är oansvarigt att ta med små barn på vandring i kallt väder. Hailey Terry förblir dock oberörd. Enligt hennes uppfattning prioriterar vårt samhälle ibland komfort så högt att det förbiser fördelarna med mer utmanande upplevelser.

För denna mamma ger det barn möjlighet att utveckla sitt självförtroende och sin anpassningsförmåga genom att möta mindre idealiska väderförhållanden i lämpliga miljöer. Långt ifrån en vision om prestation till varje pris försvarar hon främst idén att barn ofta är mer kapabla än vi tror när deras behov och tempo respekteras.

En organisation utformad för deras välbefinnande

Bakom de inspirerande bilderna ligger rigorösa förberedelser. Varje utflykt planeras noggrant för att garantera hela familjens säkerhet: lämpliga kläder, lämplig utrustning och ständig vaksamhet är en del av ekvationen.

Framför allt betonar Hailey en avgörande punkt: hennes barn tvingas aldrig. Om trötthet, kyla eller önskan att åka hem uppstår, avbryts vandringen utan att tveka. Målet är inte att slå rekord eller imponera på någon. Det handlar främst om att dela speciella ögonblick, skapa gemensamma minnen och odla en kärlek till upptäckter.

Genom att välja att ta med sina barn på upptäcktsfärder, även när temperaturen sjunker, förespråkar Hailey Terry ett tillvägagångssätt som verkligen väcker debatt. För henne hjälper dessa upplevelser till att bygga upp barn som är självsäkra, nyfikna och bekväma i sin omgivning. Och även om hennes metoder fortsätter att ge näring åt diskussioner, förblir denna mamma trogen sin övertygelse: de vackraste äventyren är inte alltid de mest bekväma, men de kan skapa värdefulla minnen som varar livet ut.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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