Återkommande nattsvettningar är ett tecken som inte bör ignoreras.

Fabienne Ba.
Enstaka nattliga svettningar är vanliga, men när dessa episoder blir frekventa eller stör sömnen kräver de läkarvård. Nattliga svettningar kan vara ett tecken på en underliggande sjukdom som inte bör ignoreras.

Vad är nattsvett?

Nattsvettningar är överdriven svettning under sömnen, ofta tillräckligt intensiv för att blötlägga kläder eller sängkläder. De skiljer sig från enkla nattsvettningar eftersom de uppstår även i ett rum med behaglig temperatur och kan väcka personen flera gånger per natt.

Olika orsaker: från godartade till allvarligare

Flera mekanismer kan förklara dessa episoder:

  • Hormonella fluktuationer, särskilt under klimakteriet, efter förlossningen eller vid sköldkörtelrubbningar.
  • Vissa infektioner, såsom tuberkulos, HIV eller ihållande virusinfektioner.
  • Läkemedelsbehandlingar, inklusive antidepressiva medel, antidiabetika eller kortikosteroider.
  • Metabola störningar såsom hypoglykemi, särskilt hos diabetiker som behandlas med insulin.
  • Hematologiska sjukdomar (lymfom, leukemier) där nattliga svettningar ofta åtföljs av feber och viktminskning.

När bör man rådfråga en läkare?

En konsultation är nödvändig om nattliga svettningar är frekventa, rikliga eller förknippade med andra symtom som feber, viktminskning, svullna lymfkörtlar eller ihållande trötthet. Läkaren kan då remittera dig till lämpliga tester: blodprov, bilddiagnostik eller hormonell bedömning, beroende på situationen.

Hur lindrar man nattliga svettningar?

Utöver medicinsk övervakning kan vissa åtgärder begränsa obehag:

  • Sov i ett svalt, välventilerat rum.
  • Välj bomullskläder och tunna sängkläder.
  • Undvik fermenterade eller alkoholhaltiga drycker, koffein och kryddstarka måltider på kvällen.
  • Hantera stress genom avslappningstekniker eller mild fysisk aktivitet.

Ett symptom som inte bör förringas

Oavsett om det är kopplat till godartade hormonella orsaker eller ett allvarligare tillstånd, är återkommande nattsvettningar en varningssignal från kroppen. Att identifiera dem tidigt och konsultera en läkare kan hjälpa till att fastställa orsaken och återställa en mer vilsam sömn.

Återkommande nattliga svettningar är aldrig en enkel irritation att ignorera. De kan tyda på hormonella obalanser, biverkningar av läkemedel eller, mer sällan, allvarliga sjukdomar. Att vara uppmärksam på deras frekvens och associerade symtom, samtidigt som man tillämpar lämpliga sömnhygienrutiner, möjliggör tidiga insatser och hjälper till att skydda din hälsa. Att konsultera en sjukvårdspersonal är fortfarande det bästa sättet att förstå orsaken och återfå fridfulla nätter.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Tinnitus: Varför testar Generation Z redan sin hörsel?

