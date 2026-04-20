Denna patient, med smeknamnet "Oslopatienten", trotsar medicinsk statistik.

Han sades redan vara dömd av två allvarliga sjukdomar. Ändå är den här 63-årige mannen nu i fullständig remission från både hiv och cancer – ett resultat som möjliggjorts av en serie sammanträffanden så extraordinära att även hans läkare fortfarande kämpar för att förstå deras betydelse.

HIV-positiv sedan 2006, diagnostiserad med cancer 2017

"Oslopatienten", vars identitet är hemlighållen, har levt med hiv sedan 2006. Hans virusmängd hade fram till dess varit välkontrollerad med antiretroviral behandling. År 2017 fick han dock en ny diagnos: myelodysplastiskt syndrom, en särskilt aggressiv blodcancer som stör blodkroppsproduktionen i benmärgen. Utan en transplantation var hans liv praktiskt taget i fara.

Sökandet efter en donator med extremt sällsynta egenskaper

Läkarteamet vid Oslo universitetssjukhus inledde sedan en intensiv sökning efter en kompatibel donator. Deras initiala strategi fokuserade på att identifiera en donator som bar på CCR5-delta32-mutationen, en sällsynt genetisk anomali som ger naturlig resistens mot HIV – en egenskap som endast cirka 1 % av den nordeuropeiska befolkningen besitter. Inför denna första metods misslyckande vände sig läkarna till patientens äldre bror i hopp om en bättre genetisk matchning.

En häpnadsväckande upptäckt på själva transplantationsdagen

På transplantationsdagen 2020 blev läkarna chockade när de upptäckte att donatorbrodern själv bar på CCR5-mutationen. En minimal chans, i en region i världen där det bara drabbar en av hundra personer. Patienten sammanfattade själv situationen med en slående fras: "Det var som att vinna på lotto två gånger."

En bekräftad remission, två år efter operationen

Postoperativa analyser bekräftade gradvis transplantationens effektivitet. Två år efter ingreppet avbröt "Oslopatienten" sina antiretrovirala behandlingar under strikt medicinsk övervakning. Efterföljande tester upptäckte sedan inga ytterligare virusspår i hans blod, tarmar eller ryggmärg. Hans fall beskrevs officiellt i en studie som publicerades den 13 april 2026 i tidskriften Nature Microbiology.

Ännu ett namn på en mycket kort lista

"Oslopatienten" ansluter sig till en mycket liten internationell lista – de så kallade Berlin-, London-, Düsseldorf-, New York-, City of Hope- och Genèvepatienterna – som alla anses vara botade eller i varaktig remission från HIV efter en benmärgstransplantation avsedd för att behandla cancer. De delar alla samma egenskap: en donator som bär den skyddande CCR5-mutationen, med det anmärkningsvärda undantaget för Genèvepatienten, vars fall utforskar andra mekanismer.

Ett medicinskt hopp, men inte en behandling som kan användas i stor utsträckning

Forskarna och läkarna som är involverade manar dock till extrem försiktighet. Benmärgstransplantation är fortfarande ett komplext och riskabelt ingrepp, förknippat med betydande dödlighet och mycket allvarliga biverkningar. Dödligheten kan uppgå till 20 % under vissa omständigheter. Trots detta förblir dessa fall ovärderliga "levande laboratorier" för forskning och erbjuder möjligheter att förstå de mekanismer som en dag skulle kunna göra det möjligt för oss att kontrollera eller till och med permanent utrota hiv.

Sammanfattningsvis trotsar denna patient, med smeknamnet "Oslopatienten", medicinsk statistik. Hans berättelse illustrerar hur vissa terapeutiska framsteg uppstår ur exceptionella omständigheter, där biologi, medicin och slumpen möts på ett nästan oupprepbart sätt.