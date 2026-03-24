Att dricka två till tre koppar kaffe om dagen kan minska risken för demens, enligt en studie.

Kaffe är en av de mest konsumerade dryckerna i världen. Utöver sina välkända stimulerande effekter kan det också spela en roll för hjärnhälsan. En stor studie utförd av forskare från Harvard, MIT och Brigham and Women's University tyder på att det är förknippat med en lägre risk för demens att dricka två till tre koppar koffeinhaltigt kaffe per dag.

En studie utförd på mer än 130 000 personer

För att bättre förstå kaffets inverkan på hjärnans åldrande analyserade forskare data från fler än 130 000 deltagare som följdes i cirka 43 år. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften JAMA.

Under denna period observerade forskare deltagarnas konsumtionsvanor av kaffe och te, såväl som deras kognitiva hälsa över tid. Analyserna visade att personer som regelbundet konsumerade koffeinhaltigt kaffe hade en lägre risk att utveckla demens jämfört med de som drack lite eller inget alls.

En minskad risk för demens med cirka 18 %

Enligt studiens resultat hade deltagare som drack mest kaffe ungefär 18 % lägre risk att utveckla demens under uppföljningsperioden. Forskarna observerade också att dessa deltagare presterade bättre i genomsnitt på vissa kognitiva tester, inklusive de som bedömde minne och informationsbearbetningshastighet. Fördelarna verkade särskilt uttalade hos individer som konsumerade cirka två till tre koppar kaffe per dag.

Koffeins möjliga roll

Studiens resultat tyder på att koffein kan spela en roll i denna potentiellt skyddande effekt. Forskarna observerade faktiskt inte samma samband mellan konsumtion av koffeinfritt kaffe och risken för demens. Denna skillnad tyder på att vissa föreningar som finns i koffeinfritt kaffe, särskilt koffein, kan påverka hjärnhälsan.

Koffein är känt för att verka på centrala nervsystemet och blockera vissa receptorer som är involverade i hjärnans åldrandeprocesser. Forskare påpekar dock att de exakta mekanismerna ännu inte klarlagts.

Liknande effekter observerades med te

Studien undersökte även tekonsumtion. Forskarna fann ett liknande samband mellan måttlig tekonsumtion och en lägre risk för demens. Mer specifikt indikerar resultaten att personer som drack ungefär en till två koppar te per dag också upplevde en något långsammare kognitiv nedgång än de som inte gjorde det. Dessa observationer tyder på att vissa ämnen som finns i dessa drycker, såsom koffein eller vissa antioxidanter, kan bidra till att skydda hjärnfunktionen.

Ett samband, inte bevis på orsakssamband

Trots dessa uppmuntrande resultat betonar forskarna att deras studie visar ett statistiskt samband, inte ett orsak-verkan-samband. Andra faktorer kan också påverka de observerade resultaten. Till exempel kan personer som konsumerar kaffe ha andra livsstilsvanor, såsom en särskild kost, högre fysisk aktivitet eller bättre tillgång till hälso- och sjukvård. Forskarna upprepar därför att kaffe inte bör betraktas som en enskild lösning för att förebygga demens.

Livsstilens roll för kognitiv hälsa

Många studier visar att hjärnhälsa beror på flera kombinerade faktorer. En balanserad kost, regelbunden fysisk aktivitet, intellektuell stimulans och hantering av kardiovaskulära riskfaktorer spelar alla en viktig roll för att förebygga kognitiv nedgång.

Måttlig kaffekonsumtion skulle därför kunna vara en del av en bredare uppsättning vanor som är gynnsamma för hjärnhälsan. För forskare öppnar dessa resultat ändå upp intressanta möjligheter att bättre förstå sambanden mellan vissa allmänt konsumerade drycker och hjärnans åldrande.