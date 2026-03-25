Denna vanliga vana kan påverka hjärnhälsan

Sömn presenteras ofta som en viktig allierad för ditt välbefinnande, och det är sant. Men enligt viss forskning är det kanske inte bra för hjärnan att sova för mycket. En nyligen genomförd studie har återuppväckt debatten om denna vana.

Att sova mer betyder inte alltid bättre.

Vi hör ofta att vi behöver "återhämta oss" genom att sova mer, särskilt efter perioder av trötthet. En studie utförd av University of Texas tyder dock på att överdriven sömn kan ha motsatt effekt på kognitiv funktion.

Forskare har observerat att mer än nio timmars sömn per natt är förknippad med en försämrad mental prestationsförmåga. Minne, resonemangsförmåga och förmåga att hantera komplexa uppgifter kan påverkas. Långt ifrån att få dig att känna dig skyldig över ditt behov av vila, uppmuntrar dessa resultat dig främst att tänka om på balans snarare än kvantitet till varje pris.

Effekter observerade på flera hjärnkapaciteter

För att komma fram till dessa slutsatser analyserade forskare data från 1 853 friska vuxna utan historia av demens eller stroke. Resultatet: de som sov länge upplevde större svårigheter inom flera kognitiva områden. Dessa inkluderade minne, visuospatiala färdigheter (såsom spatial medvetenhet) och exekutiva funktioner, vilka är avgörande för att organisera, planera och fatta beslut.

Intressant nog kvarstår dessa samband även när forskare tar hänsyn till andra faktorer som ålder eller allmän hälsa. Detta tyder på att överdriven sömn kan vara förknippad med en form av accelererat hjärnåldrande.

Denna koppling behöver kvalificeras i förhållande till emotionellt tillstånd.

Innan vi drar förhastade slutsatser är en viktig faktor värd din uppmärksamhet: den psykiska hälsans roll. Långa sömnperioder är ofta förknippade med depressiva symtom. Och depression i sig kan påverka kognitiva förmågor och sömnkvalitet.

Forskare betonar därför att det inte nödvändigtvis är sömnen i sig som är problemet, utan vad den kan återspegla. För mycket sömn kan ibland vara ett tecken på emotionell obalans eller djup mental trötthet. I detta sammanhang kan justering av sömnlängden bli ett värdefullt verktyg, särskilt för personer med affektiva störningar.

Att hitta din rätta balans

Så, borde du vara orolig om du gillar att sova länge? Inte nödvändigtvis. Experter rekommenderar generellt att man siktar på mellan 7 och 9 timmars sömn per natt för att stödja kognitiv funktion. Detta intervall är bara en riktlinje: allas kroppar har sin egen rytm, och hur du mår är lika viktigt.

Om du känner dig utvilad, energisk och fokuserad är det ofta ett tecken på att din sömn fungerar bra för dig. Men om du sover länge men känner dig trött, saknar motivation eller har svårt att koncentrera dig kan detta vara en signal värd att vara uppmärksam på.

Sömn är framför allt en fråga om kvalitet.

Utöver antalet timmar spelar sömnkvaliteten en avgörande roll. Regelbunden, återställande sömn, i linje med din biologiska rytm, är mycket mer fördelaktig än långa men fragmenterade nätter. Att ta hand om din sömn är också att ta hand om din hjärna. Detta innebär enkla vanor: regelbundna sömnscheman, en lugnande miljö och minskad skärmtid på kvällen. Och framför allt kräver det att du är noga med din kropp. Din trötthet, energinivåer och humör är värdefulla indikatorer.

Kort sagt, sömn är fortfarande en grundläggande stöttepelare för ditt välbefinnande. Men som ofta är fallet är balans nyckeln. För lite sömn kan försvaga dig, men det kan även för mycket. Målet är inte perfektion, utan en harmoni som respekterar din kropp och dess funktioner.