Vilken är den bästa sovställningen? Här är den som specialister oftast rekommenderar.

Letar du efter den perfekta ställningen för en god natts sömn? Din kropp kanske redan har svaret. En studie om sömnvanor visar att en ställning sticker ut överlägset ... och det är också den som specialister oftast rekommenderar.

Sidoställningen, din absoluta favorit för natten

Enligt data publicerade i PubMed Central är det den absolut vanligaste positionen att sova på sidan. Deltagarna tillbringar mer än halva natten i denna position, cirka 54 % av tiden. Som jämförelse står sömn på rygg för drygt en tredjedel av sömnen, medan sömn på mage fortfarande är mycket ovanligt.

Denna framgång är ingen slump. Sidosovställningen är en hållning som din kropp naturligt antar för vila. Den kompletterar din form, stöder din kropps naturliga position och främjar den allmänna komforten. Med tiden intensifieras denna tendens ännu: ju äldre du blir eller ju mer din kropp förändras, desto mer tenderar du att föredra att sova på sidan.

En mer stabil sömn än du tror

I motsats till vad många tror spenderar man inte sin natt med att vrida och vända sig. I genomsnitt byter personer position cirka 1,6 gånger i timmen. Dessa rörelser är därför ganska sällsynta och framför allt mycket flytande. Din kropp justerar helt enkelt sin hållning instinktivt, utan att störa sömnkvaliteten. Dessa mikrojusteringar är till och med fördelaktiga: de hjälper till att förhindra tryckpunkter och bibehålla komforten under hela natten.

Skillnader beroende på profilerna

Sömnvanor är inte desamma för alla, och din kropp har sitt eget sätt att vila.

Kvinnor tenderar till exempel att röra sig mindre än män under natten. Deras sömn verkar ofta lugnare, med mindre rörelse i armar, ben eller överkropp.

Ålder spelar också roll. Yngre vuxna har generellt mer orolig sömn, med mer rörelse. Detta kan vara relaterat till en mer aktiv ämnesomsättning eller olika sömncykler.

En annan intressant observation: personer med högre vikt ändrar sin allmänna position mer sällan, vilket tyder på en viss stabilitet. Ibland uppvisar de dock mer lokala rörelser, särskilt i armar eller rygg, möjligen för att anpassa sig till obehagskänslor.

Varför det gör skillnad att sova på sidan

Även om specialister ofta rekommenderar att man sover på sidan, är det inte bara för att det är vanligt. Det erbjuder också flera fördelar för kroppen. Att sova på sidan kan bidra till att minska sömnapné, de andningsuppehåll som stör vilan. Denna position främjar också bättre luftcirkulation. Den kan också lindra vissa spänningar, särskilt i nedre delen av ryggen, genom att bättre respektera ryggradens naturliga position.

En annan fördel: den kan minska sura uppstötningar, vilket gör den särskilt bekväm efter en måltid eller vid känslig matsmältning. Kort sagt, det är en position som stödjer din kropp snarare än begränsar den.

I slutändan, även om det i många fall kan verka idealiskt att sova på sidan, finns det ingen perfekt sovställning. Din kropp är unik, och din komfort är fortfarande den bästa indikatorn. Vissa personer sover mycket bra på rygg, medan andra föredrar att byta sovställning under natten. Nyckeln är att hitta en position där du känner dig bekväm. Din sömn behöver inte vara perfekt; den behöver helt enkelt anpassas efter dig.