Att vara född på sommaren: vad forskning om mäns psykiska hälsa tyder på

Kan vår födelseår verkligen påverka vår mentala hälsa år senare? Frågan kan verka överraskande, till och med på gränsen till astrologi eller bisarra teorier. Ändå har forskare i flera år studerat de effekter som den prenatala miljön och de första veckorna i livet kan ha på hjärnans utveckling.

En hypotes som fascinerar forskare

Medan de som är födda på sommaren beklagar att de aldrig kan samla alla sina nära och kära för att fira sin födelsedag, ångrar de som fyller 60 på vintern att de måste stanna inomhus för detta speciella tillfälle. Oavsett om vi är födda på vintern, våren, sommaren eller hösten har vår födelseårsperiod sina nackdelar. Utöver de praktiska och festliga aspekterna kan den också förutsäga vårt framtida mentala välbefinnande. Det är vad en ganska ovanlig kanadensisk studie antyder.

Ursprunget till denna forskning är ganska oväntat. ”Idén till denna forskning kom när jag blev tillfrågad om jag trodde på horoskop”, förklarar Mikael Mokkonen, huvudförfattare till studien. ”Jag undrade sedan om det kunde finnas en biologisk grund för deras existens, i termer av ett samband mellan en persons födelsedatum och fysiologiska eller mentala egenskaper.”

Långt ifrån astrologiska förutsägelser har forskare fokuserat på en mycket verklig vetenskaplig fråga: kan de miljöförhållanden som en mor utsätts för under sin graviditet ha bestående konsekvenser för hennes barns psykiska hälsa?

Hur födelseåren kan spela roll

Säsongen påverkar många miljöfaktorer. Solljus, temperaturer, säsongsinfektioner , kost och D-vitaminnivåer varierar alla under året. Under graviditeten kan dessa faktorer potentiellt påverka fostrets utveckling.

Vissa forskare menar att exponering för vissa säsongsbetonade faktorer kan bidra till att forma vissa aspekter av långsiktig fysisk eller psykisk hälsa. De exakta mekanismerna är dock fortfarande i stort sett okända, och resultaten av studier som hittills genomförts är ofta motsägelsefulla.

Vad den kanadensiska studien visar

För sin forskning analyserade forskare vid Kwantlen Polytechnic University i British Columbia data från 303 unga vuxna med en medelålder på 26 år. Deltagarna fyllde i två vanligt förekommande frågeformulär om psykisk hälsa: PHQ-9, som bedömer depressiva symtom, och GAD-7, som fokuserar på ångest. Deras första fynd: inget tydligt samband observerades mellan födelsesäsong och ångeststörningar.

När det gäller depression framträdde dock en särskild trend bland män. De som föddes under sommaren, det vill säga mellan juni och augusti, uppvisade oftare poäng som indikerade depressiva symtom, jämfört med män födda under andra årstider.

Resultat ska tolkas med försiktighet

Dessa fynd betyder inte att det orsakar depression att födas på sommaren. Forskarna själva är försiktiga. Mikael Mokkonen betonar att det inte handlar om att fastställa ett orsak-verkan-samband. Enligt honom skulle dessa observationer kunna kopplas till "miljöförhållanden som modern upplever under graviditeten".

Studien har också flera viktiga begränsningar. Urvalsstorleken är fortfarande relativt liten och består huvudsakligen av studenter som bor i samma region i Kanada. Dessutom innehöll vissa frågeformulär tomma utrymmen. Med andra ord bör dessa resultat betraktas som en intressant väg för vidare forskning snarare än etablerade fakta.

Manlig depression, ett ämne som alltför ofta tystas

Utöver frågan om födelsesäsong riktar denna studie uppmärksamheten mot ett stort folkhälsoproblem: depression hos män. Under lång tid har psykiska hälsoproblem kolliderat med vissa traditionella modeller av maskulinitet. Många män har lärt sig att minimera sitt lidande, undvika att uttrycka sina känslor eller se att söka hjälp som ett tecken på svaghet.

Denna sociala press kan försena diagnos och behandling. Depression manifesterar sig dock inte alltid på samma sätt hos män och kvinnor. Hos vissa män kan den uttryckas genom ökad irritabilitet, riskfyllda beteenden, överdrivet alkohol- eller drogmissbruk, social tillbakadragenhet eller minskat intresse för vanliga aktiviteter. Dessa tecken är ibland svårare att identifiera som depressiva symtom.

Att vara född på vintern, våren, sommaren eller hösten avgör inte i sig en persons psykologiska öde. Denna kanadensiska studie tyder dock på att det kan finnas ett samband mellan sommarfödsel och en ökad risk för depressiva symtom hos män. En möjlighet att avveckla maskulinitetens sista bastion.