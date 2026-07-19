Thalassofobi: när rädslan för havet invaderar din semester

Medan vissa människor njuter av tanken på att ta ett dopp i saltvattnet, simma bland vågorna och hoppa ut i det öppna havet, fryser andra till vid horisonten. Får du panik så fort dina fötter lämnar marken? Håller du dig nära stranden även när havet är lugnt? Så fort vattnet mörknar, föreställer du dig omedelbart det värsta? Denna djupa rädsla för djuphavet har ett namn: talassofobi. Och den är långt ifrån unik.

Thalassofobi, eller när havet lugnar ångest

Många räknar ner dagarna till sommarlovet, likt barnen inför jul. Många drömmer om att bada i avskilda vikar, att härma fiskar i azurblått vatten med en snorkel, att hyra katamaraner för att utföra akrobatik i denna gigantiska pool skapad av Moder Natur. I den kollektiva fantasin sätter havet och havet scenen för sommarsäsongen och lovar en lyckad semester. Ändå är det som de flesta anser vara ett paradis som en vaken mardröm för dem som lider av thalassofobi. De är inte bara avstängda från denna amfibiska aktivitet, de upplever genuin obehag inför mörka vatten som på bara några få knop skiftar färg från genomskinligt azurblått till djupblått.

Bara tanken på att befinna sig på en båt ute på öppet hav, utan någon sikt på stranden, försätter dem i panik. Och vi pratar inte om någon liten, instabil fiskarbod som hotar att kantra vid minsta dyning. Även en färjeöverfart i mörkret kastar dem i obehag. Paddling över ett hav höljt i mystik, dess innehåll omöjligt att förstå, är helt enkelt uteslutet. Att utföra kanonkulor från en båts hoppbräda, trots flytväst och tryckande hetta som praktiskt taget ber om att vara ett dopp, är också bortom deras förmåga.

De föredrar att fylla i korsord på sina solstolar snarare än att ge sig ut i vattnet, en plats full av hemligheter och kryllar av märkliga varelser. Kanske har du också redan hittat på ursäkter som "Jag blir sjösjuk" eller "Jag vill inte blöta håret" för att undvika att bli framtida inspiration för skräckfilmsskapare. I medicinska termer beskriver talassofobi en intensiv, irrationell och okontrollerbar rädsla för djuphavet. Sjöar, hav och hav framkallar inte njutning, utan stress, svettningar, yrsel och hjärtklappning.

Symtom som uppstår vid talassofobi

Medan många studier hävdar att havet är en lugnande plats , har det motsatt effekt på personer med thalassofobi. För personer som lider av thalassofobi är semestrar vid vattnet en riktig prövning. Allt påminner dem om deras ångest, inklusive reklamaffischer för introduktionsdyklektioner. För dem är denna vidsträckta vattenyta ett enormt hot.

Även om flaggan är grön och havet är öde på maneter, ser de ständigt fara under krusningarna. Ofta kallade "fegisar", känner de ändå en verklig inre oro när de inte längre kan se botten. Inför en mörk sjö, ett hav som är lite för svindlande, eller till och med bilderna från en dokumentär om koraller eller skeppsvrak, kan de uppleva:

Frossa

Överdriven svettning

Andningsproblem

Hjärtklappning

Yrsel eller illamående

Bröstsmärta eller en känsla av tryck över bröstet

Ångestattacker

Varifrån kommer denna rädsla för stora vattenmassor?

Thalassofobi är en rädsla som fortfarande underskattas. Ändå drabbar den fler än ett fåtal personer. Vem har aldrig tappat modet när de gått från den lugna sanden till det totala tomrummet under en lugn simtur ? Vem har aldrig hoppat och spurtat till stranden i full fart när de känt en vilsen tång snudda mot benet? Thalassofobi kommer inte av att titta på skräckfilmer som utspelar sig i grumligt vatten. I verkligheten rymmer havet en betydande mängd mörker.

Hittills har mindre än 10 % av havsbotten utforskats av människor ... vilket gör den till bördig jordmån för rädslor och fantasi. För människor, som hatar obesvarade frågor och njuter av att dechiffrera allt, är det okända skrämmande. Så naturligtvis, utan synlighet, föreställer vi oss förhistoriska varelser med vassa tänder redo att dra oss ner i avgrunden. Vi kan inte låta bli att uppfinna katastrofala scenarier. Och detta är bara toppen av detta psykologiska isberg. Thalassofobi kan också härröra från barndomstrauma: en simtur som nästan slutade med drunkning, en utmaning som gick fel ...

Hur återknyter man kontakten med havet för en fridfull sommar?

Goda nyheter: thalassofobi är inte oundviklig, och det är inte heller en dom att tillbringa varje sommar limmad till en solstol, långt från stranden. Denna rädsla, hur överväldigande den än är, kan minska om du inte försöker bekämpa den brutalt. Det finns ingen mening med att tvinga dig själv att dyka ner i öppet hav imorgon eller gå med på en snorkeltur för att "bevisa" för dig själv att du är kapabel. Med fobier fungerar "åskblixt"-metoden sällan.

Det mest effektiva tillvägagångssättet är fortfarande gradvis exponering. Börja med att observera havet från stranden, gå sedan i vattnet upp till anklarna, vänj dig vid vågornas rörelser och avancera lite i taget utan att någonsin överskrida din toleransnivå. Tanken är inte att uppträda eller bli nästa sjöjungfru på Calanques, utan att lära sig att associera havet med en känsla av trygghet. Mediebolaget Santé Magazine rekommenderar för sin del hypnoterapi för att mentalt projicera sig själv in i denna värld som får tänderna att skallra. Det lovordar också fördelarna med kognitiv beteendeterapi för att ersätta rädsla med lugn.

Att återknyta kontakten med havet betyder trots allt inte nödvändigtvis att simma över Atlanten. Ibland handlar det helt enkelt om att doppa tårna i vattnet utan att föreställa sig att ett sjömonster lurar under skummet.