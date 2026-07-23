Färre än 1% av kvinnorna har en särskild synförmåga

Tänk om vissa kvinnor kunde uppfatta färger som de flesta av oss aldrig ser? Tetrakromati är en exceptionell visuell förmåga som öppnar dörren till ett universum av oanade nyanser. En sann sensorisk skatt, fortfarande till stor del mystisk för forskare.

En blick som kan upptäcka miljontals nyanser

De flesta människor är "trikromater": deras näthinnor har tre typer av tappar, de där värdefulla sensorerna som analyserar ljus och låter oss skilja på ungefär en miljon färger. Hos vissa kvinnor inträffar ett häpnadsväckande fenomen: en fjärde typ av tappar berikar denna visuella palett.

Dessa individer, kända som tetrakromater, kunde teoretiskt sett uppfatta upp till 100 miljoner nyanser. En veritabel färgexplosion, nästan som om vardagsvärlden förvandlades till ett permanent konstverk. Där en person kanske ser en enkel grön färg, kan en tetrakromat lägga märke till subtila variationer av turkos, violett eller till och med inslag av orange.

En säregenhet kopplad till kvinnliga kromosomer

Denna extraordinära förmåga har sitt ursprung i genetiken. Generna som är involverade i färguppfattning finns på X-kromosomen. Kvinnor har två X-kromosomer, vilket ökar deras chanser att ärva en variant som möjliggör utveckling av en fjärde tapp. Omvänt är män, som bara har en X-kromosom, mer drabbade av färgseendebrister som färgblindhet.

Forskning uppskattar att ungefär 12 % av alla kvinnor kan ha just denna potential. Att ha denna fjärde kon betyder dock inte nödvändigtvis att man får förbättrad syn dagligen. Riktiga "funktionella" tetrakromater, som kan urskilja fler färger i tester, representerar faktiskt mindre än 1 % av befolkningen. En överraskande detalj fascinerar också forskare: denna förmåga verkar ibland vara förknippad med färgblindhet hos en far eller son.

Concetta Antico, en konstnär som ser bortom de vanliga färgerna

Bland de sällsynta individer som identifierats som funktionella tetrakromater är fallet med målaren Concetta Antico särskilt fascinerande. År 2012 studerades hon av amerikanska forskare som bekräftade hennes exceptionella visuella förmågor.

Hennes vardag verkar fylld av färgglada detaljer osynliga för många andra. I sina målningar avbildar hon reflektioner, skuggor och nyanser som de flesta betraktare inte lägger märke till. Enligt henne är det förvånande hur många andra människor uppfattar färre färger än hon.

Före henne hade den brittiska neuroforskaren Gabriele Jordan identifierat den första riktiga tetrakromaten år 2010 genom laboratorieexperiment. Testerna visade att en kvinna kunde skilja på nyanser som andra deltagare inte kunde urskilja.

En övervakning som ibland förblir vilande

Så varför är denna exceptionella förmåga fortfarande så sällsynt? Forskare erbjuder en enkel förklaring: vår miljö är främst utformad för människor med tre typer av koner. Skärmar, kläder, färger och vardagsföremål använder färgpaletter utformade för konventionellt synfält. Den fjärde konen kan därför aldrig stimuleras tillräckligt för att utveckla sin fulla potential.

Vissa forskare teoretiserar att specifik träning eller exponering för specifika färgskalor ytterligare kan aktivera denna uppfattning. Med andra ord kan vissa kvinnor ha extraordinära visuella förmågor utan att ens vara medvetna om det.

En annan titt på världens rikedom

Tetrakromati påminner oss om en viktig punkt: vår uppfattning av verkligheten är inte densamma för alla. Det vi anser vara "alla färger" kanske bara är en liten del av det spektrum som är synligt för vissa ögon.

Fortfarande höljd i dunkel fortsätter denna förmåga att fascinera forskare. Den inbjuder oss också att ta en annan titt på mänsklig mångfald: bakom varje par ögon finns ett unikt sätt att upptäcka världen. Kanske beundrar vissa kvinnor i varje ögonblick en regnbåge av nyanser som förblir osynliga för oss.