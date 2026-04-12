Han injicerade sig själv med 856 doser gift, ett bly som kunde omvandla medicin.

Välbefinnande
Fabienne Ba.
@timfriede794 / Instagram

Historien kan verka hämtad direkt ur en film, men den fascinerar forskare idag. Amerikanen Tim Friede utsatte sig för ormgift i åratal. Bakom denna extraordinära resa ligger en forskningsväg som med tiden kanske kan leda till framsteg inom vissa medicinska behandlingar.

En extrem långsiktig strategi

Sedan början av 2000-talet har Tim Friede utfört en särskilt riskabel form av självexperiment: att injicera sig själv med små mängder ormgift för att gradvis acklimatisera sin kropp. Under nästan 25 år har han samlat på sig mer än 800 exponeringar, med olika giftiga arter. En imponerande, men framför allt farlig, metod som inte på något sätt är en erkänd medicinsk metod. Hans ursprungliga mål härrörde från en personlig strävan, men det som gör hans fall så fascinerande idag är hur hans kropp reagerade.

En kropp som anpassar sig och fascinerar vetenskapen

Med tiden utvecklade Tim Friedes kropp antikroppar som kunde reagera mot vissa gifter. Denna naturliga försvarsmekanism uppmärksammades av immunologiforskare. Bioteknikföretaget Centivax studerade i synnerhet hans fall i samarbete med immunologen Jacob Glanville. Deras mål: att förstå hur dessa antikroppar fungerar och om de skulle kunna användas i ett medicinskt sammanhang.

Forskare har identifierat ämnen som kan neutralisera vissa toxiner. De undersökte också deras interaktion med en molekyl som heter varespladib för att bedöma deras effektivitet mot olika typer av gift. Detta arbete, publicerat i den vetenskapliga tidskriften Cell, öppnar upp lovande möjligheter ... samtidigt som det fortfarande är i ett experimentellt skede.

Varför nuvarande behandlingar har sina begränsningar

Idag framställs de flesta motgifter från antikroppar som härrör från djur, ofta hästar. Denna metod har använts i över ett sekel. Även om den har räddat många liv har den också begränsningar: höga kostnader, ojämlik tillgång beroende på region i världen och ibland immunreaktioner hos patienter.

Ormbett är fortfarande ett stort folkhälsoproblem, särskilt i vissa tropiska områden. Varje år drabbas flera miljoner människor, ibland med allvarliga konsekvenser om behandling inte ges snabbt. I detta sammanhang blir det allt viktigare att utveckla mer tillgängliga och effektiva alternativ.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Tim Friede (@timfriede794)

Denna forskning väcker även etiska frågor.

Studien av nya antikroppar, likt de som observerats hos Tim Friede, är en del av en strävan att förbättra behandlingar. Den passar också in i en bredare reflektion kring medicinsk praxis. Vissa djurrättsgrupper påminner oss faktiskt om att djur inte är avsedda att utnyttjas för vetenskapliga eller medicinska ändamål.

I dagens värld dyker det upp många innovationer som begränsar, eller till och med ersätter, användningen av djur i forskning. Tekniker baserade på cellkulturer, datormodeller och avancerad bioteknik erbjuder nu lovande alternativ. Målet: att främja medicinen samtidigt som man visar större respekt för alla levande varelser.

En lovande ledning, men fortfarande under uppbyggnad

Forskning i detta ovanliga fall betyder inte att en ny behandling är redo att användas. Många steg återstår innan en potentiell tillämpning på människor. Forskare behöver fortfarande verifiera effektiviteten, säkerheten och reproducerbarheten hos dessa metoder i större skala.

Men den här berättelsen påminner oss om en viktig sak: människokroppen har fantastiska anpassningsförmågor, och vetenskapen fortsätter att utforska dessa mekanismer för att hitta på mer inkluderande och tillgängliga lösningar.

Sammanfattningsvis öppnar detta exceptionella fall, mellan vetenskaplig nyfikenhet, medicinsk innovation och etisk reflektion, dörren till nya sätt att tänka kring morgondagens läkemedel.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Att inte kunna sova utan bakgrundsljud: forskare ser det som mycket mer än bara en enkel vana

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

