Vid 111 års ålder delar den äldsta mannen i USA med sig av sina 3 vanor

Vid 111 års ålder fascinerar Luis Cano lika mycket för sin ålder som för sin enkla livsstil. Det finns inget "mirakelmedel" eller komplicerat program: mannen som officiellt erkänns som den äldsta personen i USA delar med sig av tre mycket lättillgängliga vanor. En inspirerande berättelse, utan att presentera den som en universell regel.

Vem är Luis Caño?

Luis Cano föddes den 9 december 1914 i en bergig region i Colombia. Han bor för närvarande i Linden, New Jersey. Hans ålder verifierades officiellt i december 2025 av LongeviQuest, en organisation som specialiserar sig på att verifiera livslängdsregister.

Under sitt liv tjänstgjorde han i den colombianska armén 1937 innan han grundade ett bussbolag som förband flera isolerade landsbygdsbyar. På 1990-talet bosatte han sig i USA med sin fru Alicia. Tillsammans uppfostrade de tio barn. Idag omfattar hans stora familj USA, Colombia, Spanien och Storbritannien.

Hans tre vanor, utan krusiduller

När Luis Cano fick frågan om hemligheten bakom hans långa liv svarade han med stor spontanitet:

Drick inte alkoholhaltiga drycker

sov gott

Rökning förbjuden

Tre enkla vanor, långt ifrån komplicerade hälsotrender eller spektakulära löften. Inga mirakeltillskott, inga revolutionerande metoder, inga extrema rutiner. Och när hon frågas hur man lever väl, bortom antalet år, är hennes svar lika direkt: uppför dig väl. En enkel, tydlig filosofi förankrad i vardagen.

En naturlig och färgglad kost

Luis Cano behöll också matvanor inspirerade av sina colombianska rötter. Hans tallrik innehöll länge grönsaker, bönor, chilipeppar och avokado – med andra ord enkla, hälsosamma och smakrika ingredienser. Hans inställning till ätande baserades på regelbundenhet snarare än fattigdom. Hans berättelse påminner oss om att en balanserad kost också kan vara synonymt med njutning, tradition och generositet.

Aktiv länge, alltid nyfiken

Luis Cano förblev mycket aktiv tills han var 105. Innan han drabbades av covid-19 2020 tillbringade han en stor del av sommaren med trädgårdsarbete. Hans familj delade till och med en video på honom, vid 104 års ålder, där han energiskt svingade sin kratta för att visa att han inte hade för avsikt att sakta ner.

Än idag är han pigg en stor del av dagen. Han tycker om att titta på förbipasserande från sitt fönster, recitera traditionell colombiansk poesi och umgås med sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Ett vackert bevis på att vitalitet inte mäts i åldern på ditt ID-kort.

En omtyckt person i sin stad

I Linden har Luis Cano blivit en lokal kändis. Borgmästaren själv presenterade en officiell proklamation till hans ära. Varje år firar även hans grannar hans födelsedag, ibland med ett tutande ljud när de kör förbi hans hus, som är dekorerat med en skylt som visar hans tresiffriga ålder. En mild och glädjefylld berömmelse som återspeglar hans livshistoria.

En inspiration, inte en skyldighet

Det är viktigt att komma ihåg att Luis Canos vanor är hans egna. De återspeglar hans historia, hans era och hans personliga val. De är varken en garanterad formel eller en standard som ska följas till varje pris. Livslängden beror på många faktorer: genetik, miljö, tillgång till sjukvård, stressnivåer, livsstil och till och med biologisk slump. Och framför allt önskar inte alla nödvändigtvis leva över 100. Vissa människor strävar framför allt efter ett liv rikt på mening, balans, njutning eller frihet, oavsett antalet år.

Kort sagt, alla har en annan relation till tid, hälsa och lycka. Det viktigaste är att bygga ett liv som speglar vem du är, i en kropp som respekteras och i enlighet med dina egna önskningar.