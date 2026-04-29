Vid 20 års ålder blev denna amerikanska turist blind på ena ögat efter en enkel dusch

En enkel, vardaglig gest, en dusch tagen utan att tänka... och ett liv som vänts upp och ner. Det här är vad Grace Jamison, en 20-årig amerikan, upplevde under en resa till Dominikanska republiken. Hennes berättelse , som blev viral på sociala medier, väcker en fråga som många kontaktlinsbärare aldrig har funderat över.

Duscha med kontaktlinser: en förödande infektion

Medan hon vistades i Dominikanska republiken duschade Grace Jamison med sina kontaktlinser i. Det lokala kranvattnet, som var dåligt renat, innehöll en mikroskopisk parasit: Acanthamoeba. Denna mikroorganism, som var instängd mellan linsen och hornhinnan, orsakade Acanthamoeba keratit, en allvarlig infektion i hornhinnan.

Akantamoeba finns i kranvatten, sjöar, simbassänger, damm och till och med jord. Kontaktlinser skapar omärkliga mikrofissurer i ögat, vilket gör att parasiten kan infiltrera mellan linsen och hornhinnan vid minsta kontakt med förorenat vatten. Contact Lens Society of America påminner oss om att "linser är medicintekniska produkter och att det är en viktig del av deras korrekta användning att följa hygienregler – särskilt att undvika kontakt med vatten vid dusch, simning eller sömn."

En feldiagnos som förvärrade saken

Några veckor senare, tillbaka i USA, kontaktade Grace Jamison en optiker som feldiagnostiserade infektionen och ordinerade kortikosteroidögondroppar – en behandling som var kontraindicerad i detta fall. En vecka senare var hon blind. Hon förblev så i ungefär två månader innan lämplig behandling påbörjades. En sådan fördröjd diagnos är tyvärr vanligt för detta tillstånd, som är föga känt även bland sjukvårdspersonal.

En lång och smärtsam behandling

Acanthamoebakeratit är en särskilt svårbehandlad sjukdom. Grace Jamison förklarar att hon måste applicera ögondroppar varje halvtimme eller varje timme. Hon beskriver intensiv smärta som strålar ut i hela huvudet, ljuskänslighet och sömnsvårigheter.

Hon varnar miljontals kontaktlinsbärare.

Sedan sin diagnos har Grace Jamison använt sina sociala medier för att öka medvetenheten. Hon uppmanar kontaktlinsbärare att aldrig duscha, simma eller sova med sina linser, att tvätta händerna innan de hanterar dem och att alltid byta förvaringsvätska efter varje användning. Hennes berättelse har utlöst en flod av reaktioner från människor som är chockade över att deras optiker aldrig varnade dem.

I slutändan fungerar Grace Jamisons berättelse som en påminnelse om att en till synes ofarlig handling kan få oåterkalleliga konsekvenser. Att bära kontaktlinser innebär också att följa strikta hygienregler – av vilka vissa fortfarande är alltför lite kända. Ett enkelt budskap, men potentiellt livräddande.