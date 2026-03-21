Detta område av kroppen sägs vara en veritabel skattkammare av negativa känslor.

Ilska, frustration, sorg, ensamhet, skuld. Dessa negativa känslor som ibland sköljer över dig försvinner inte bara. Din kropp lagrar dem på ett mycket specifikt ställe: dina höfter. Samma som du tittar på med förakt i spegeln och drömmer om att banta. Ännu en anledning att imitera Shakira och improvisera en magdans så fort bluesen hotar att slå till.

Höfterna, en reservoar av negativa känslor

De negativa känslor som plågar dig efter ett gräl med din partner eller dåliga nyheter på jobbet förblir etsade i din kropp. Bokstavligen. Efter att ha utsatt dig för en press, fått tårar i ögonen och ditt hjärta att slå snabbare, landar de rakt i dina höfter, där de lagras. Det är där dina dagliga bekymmer ackumuleras. Var säker på att detta bara är en metafor. Det är inte därför du inte längre kan knäppa dina jeans eller varför din midja växer.

Det finns dock ett annat anatomiskt faktum att lyfta fram. Höfterna är centrala för alla våra rörelser. De är grunden för vårt skelett. De förbinder vår torso med våra ben. Tack vare dem kan vi sitta, gå och springa. Kort sagt, de fungerar som stommen för vår kropp och stödjer den i dess rörelser. Dessa höfter, som ger form åt din silhuett och återuppväcker dina osäkerheter med varje plagg du tar på dig, hyser en muskel du nästan aldrig kommer att stöta på i träningsprogram: psoas.

Denna muskel, som arbetar bakom kulisserna, förbinder ryggraden med benen och bidrar till kroppens balans. Inom holistiska metoder kallas den ibland för "själens muskel" eftersom den drar ihop sig under stress. En annan egenskap: den är särskilt mottaglig för kronisk spänning. "Psoasmuskeln innehåller njurarna, som ansvarar för att filtrera gifter från kroppen, samt binjurarna, som styr kamp-eller-flykt-reaktionen. Detta bidrar till att förklara sambandet mellan höfterna och känslorna, där förtryckta känslor är fångade", förklarar Dr. Martha Eddy, en somatisk pedagog, i Healthline .

Bäckenet, även kallat "sakralchakrat"

Om du har vingliga knän, stukningar i fotleden och värkande fötter kanske det inte beror på ett "felaktigt drag" eller laktosbrist. Det kan bero på att dina höfter är mättade med negativa känslor, och detta "överflöd" av obehag behöver släppas. Bäckenet, sätet för dina negativa känslor, har symbolisk betydelse i forntida traditioner. Det är ingen slump att moderna yogalärare använder fotsulorna och får benen att posera fjärilen. Det är för att "återställa" sina kroppar och befria dem från alla dessa trauman.

Detta chakra är kopplat till känslor, njutning och kreativitet, och höfterna, som möjliggör flytande rörelse, symboliserar just denna förmåga att "låta flöda" det vi känner. När de är smidiga talar vi om emotionell fluiditet; när de är spända ser vissa blockeringar. Bäckenet, också utgångspunkten för mänskligt liv och vaggan för din vitala energi, är ibland "igensatt" av ditt mentala bagage.

”Om energin inte flödar bra i ditt sakrala chakra, då är vi avskurna från vår kreativa kraft, vår njutning, vår tillit till oss själva och till andra. Sexuella blockeringar, bristande självkänsla, bristande motivation, likgiltighet…” yogaläraren Mariana Roth listar konsekvenserna av ett överbelastat, blockerat, obalanserat bäcken.

Dessa viktiga steg för att frigöra dina höfter

På sociala medier reagerar många användare med humor på den här nyheten, snurrar som Shakira i "Hips Don't Lie" och twerkar entusiastiskt. Förutom att det, förutom att riskera ischias eller att få något ur led, knappast är renande. Att skaka höfterna som på en nattklubb är inte den mest effektiva tekniken.

Medan kvinnor är upptagna med knäböj och bulgariska splitknäböj för att runda av sina kurvor, skulle de ha nytta av att fokusera på sina höfter. Och inte för att eliminera "fett", som viktminskningsartiklar rekommenderar, utan snarare detta överskott av obehag. Yogainstruktörer föreskriver ofta fjärilspositionen, som har kraften att externalisera allt som tynger ner dig och utlöser spontan darrning. Andra rekommenderar att kombinera denna övning med mental visualisering, med färgen orange som ett återkommande tema.

Lätt stretching, promenader, andningsövningar eller vissa yogaövningar kan hjälpa till att släppa spänningar, utan att man behöver ta till alltför bokstavliga tolkningar av kroppen. Dina höfter är inte bara stressmagneter; de är också scenen för din personliga utveckling. Därav vikten av att vara snäll mot dig själv.