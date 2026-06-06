Detta kylande tips från tennisspelare kan förvandla dina sommardagar

Sommaren har inte officiellt kommit än, och temperaturerna slår redan rekord. Termometern stiger, och även med några lager färre på sig slår värmen hårt och får dig att svettas rejält. För att hålla dig sval har du förmodligen provat allt: en fläkt, en sprayflaska, en handhållen fläkt… Men tennisspelare har en annan lovande teknik för att reglera sin kroppstemperatur mellan seten.

En handduk fylld med isbitar

Just nu är alla blickar riktade mot Roland Garros prestigefyllda banor, där avgörande tennismatcher spelas. Medan finalen lovar stora sportprestationer och några spännande överraskningar i rankingen, har tennisstjärnorna fått delta i rallyn under stekande hetta värdig södra halvklotet. Grusbanorna har fått se ut som torra öknar.

På läktarna vinkade åskådarna, alla klädda i vitt och linne, frenetiskt till fansen i hopp om att skapa en behaglig bris. Även på planerna uthärdade spelarna detta ovanligt varma väder, vilket störde deras prestationer. Exponerade för den stekande solen, under ett UV-index som var tillräckligt högt för att tillaga kebab och smälta glass, spelade de sina matcher under extrema förhållanden.

Under korta pauser drack de inte bara vatten direkt från frysen och torkade huvudet med mikrofiberdukar. De virade en sorts tygrulle runt axlarna. Lättnaden syntes tydligt i deras ansikten. Denna improviserade kudd innehöll frysta isbitar. En bra provisorisk lösning om du inte har luftkonditionering hemma och ditt rum är som en vattenkokare.

Hur kan den här tekniken reproduceras hemma?

Även om Roland Garros är ett exklusivt sportevenemang som lockar en välbärgad publik, är denna kylteknik som används vid sidlinjen lätt att upprepa till minimal kostnad. Ingen kostnad krävs. Den utförs med det absolut nödvändiga: en tillräckligt lång handduk, som en handduk, och en handfull isbitar.

Metoden är enkel, och innehållsskaparen @ la.vanth ger dig en exklusiv demonstration. Lägg handduken platt, placera isbitar i mitten som du skulle göra med ingredienserna till en burrito och rulla ihop den. Sätt fast din frostiga halsvärmare i band. Placera den i frysen i cirka trettio minuter och njut av denna isiga kram under dina lediga dagar eller när du arbetar hemifrån. En effektiv metod när ditt hem liknar en gigantisk bastu.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Estelle Vanthier (@la.vanth)

Fördelarna med detta kylknep

Under perioder av intensiv värme kan man nästan tillbringa hela dagar med att strosa genom kyldiskarna i stormarknader och andra köpcentrum. I Frankrike, enligt officiella siffror, är 9 miljoner människor instängda i vad som känns som lufttomma, kvavande hem. Även med fönsterluckorna stängda och uppe klockan 5 på morgonen för att släppa in frisk luft är ditt hem en ugn. Du känner dig bokstavligen som en planta i ett växthus som långsamt jäser inom dina egna väggar.

Denna kylteknik, som setts på banorna och anammats av spelare som Djokovic, är en lysande idé för att bättre hantera den tryckande hettan under de kommande åren. Mindre drastisk än den ökända kallduschen, som läkare faktiskt avråder från, låter den kroppen försiktigt återgå till sin normala temperatur. Handduken fungerar som en mjuk "barriär" för att förhindra termisk chock.

Naturligtvis ersätter inte denna teknik viktiga rekommendationer under perioder med intensiv värme. Att dricka vatten regelbundet, stänga fönsterluckor under de varmaste timmarna, ventilera tidigt på morgonen och begränsa fysisk ansträngning är fortfarande prioriterat.

Men den här iskalla halsvärmaren har fördelen att den är tillgänglig för alla. Du behöver inte investera i en energislukande luftkonditionering eller sofistikerade, ibland överprissatta apparater. En handduk, några isbitar och lite planering är allt du behöver för att återskapa den metod som toppidrottare använder hemma. Tillräckligt för att vinna varje runda trots den tryckande hettan.