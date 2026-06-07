Vi gör det ofta utan att tänka, men denna reflex kan skada tänderna.

När du inte har en sax till hands och dina fingrar är för oljiga för att vara användbara, använder du tänderna för att öppna paket som annars är märkta som "lättöppna". Denna vilda, till och med primitiva, gest kan vara kittlande på film, men i verkligheten är den mycket mindre tilltalande.

Att öppna paket med tänderna är en dålig idé.

Du är ivrig att prova de där läckra, syrliga godisarna i sina kawaii-former, eller de där nya tartiflette-smaksatta chipsen som har fått det att vattnas i munnen på dig ända sedan du köpte dem. Fast, ja, förpackningen gör motstånd, och tvärtemot vad som står på lådan är det ett tålamodstest, eller till och med ett fullfjädrat pussel värdigt ett escape room. Du drar i det med fingrarna tills du sliter av en spik och får ömma muskler, men förpackningen har inte ens en repa. Och till skillnad från din pappa, som aldrig gick någonstans utan sin signaturfickniv, bär du inte en schweizisk armékniv. Så, som en sista utväg, släpper du lös dina tänder som ett formidabelt vapen och sliter upp påsen med ett enda knäpp med käken.

Om din tandläkare såg dig i aktion skulle hen förmodligen svimma. Även om dina tänder är lika vassa som kökssaxar är de inte huggtänder. Som Red Maple Dentals webbplats påpekar kan "att bita och riva sönder plast med tänderna flisas, spricka eller bryta en eller flera av dina tänder." Denna vana, som alltid framställs på ett ganska suggestivt sätt i kärleksromaner, kan hjälpa dig ur en knipa då och då. Den kan dock skada din emalj, dina tänders skyddande barriär, och skicka dig direkt till tandläkaren – en plats du har undvikit ända sedan ditt första hål behandlades.

Du riskerar också att skada dig själv, särskilt tandköttet, som är särskilt känsliga områden. Dina tänder är varken verktyg eller en provisorisk lösning. ”En spricka i tandemaljen utgör en ingångspunkt för bakterier att nå andra delar av tanden, vilket avsevärt ökar risken för karies och infektion”, påminner Prisma Dentistes-kliniken.

Förpackningar, veritabla grogrunder för mikrober

Oavsett om det är en påse cashewnötter, överbliven sås från din snabbmatsmåltid i sista minuten eller snabbkaffekapslar från kontoret, har de alla en sak gemensamt: de är nästan lika smutsiga som toalettstolen. Kom ihåg att många hanterar dem innan de hamnar i ditt kök eller din matlåda.

De passerar genom flera händer, inte alltid särskilt rena, färdas längs kassornas transportband och hamnar till och med längst ner i din kundvagn… De kan till och med ha fallit på golvet under sin resa. Och när man betänker att mer än 70 % av stormarknadens kundvagnar bär på avföringsbakterier behöver man inget mikroskop. Trots gällande standarder är denna förpackning inte steriliserad. Den innehåller därför bakterier som är osynliga för blotta ögat, men som inte går obemärkt förbi i din kropp. Förutom att du får i dig mikroplaster utsätter du dig också för särskilt virulenta bakterier som Escherichia coli.

Snabbmatssåspaket är det värsta exemplet

Du kanske redan har varit tvungen att använda tänderna för att öppna ett engångspaket med ketchup eller majonnäs från en snabbmatsrestaurang. Och du bör ha ett starkt immunförsvar för att överleva den upplevelsen oskadd. Dessa minipaket kommer nästan säkert att avskräcka dig för alltid. För det första har de en fet konsistens, vilket gör det ännu svårare att öppna dem.

När de kastas ner i dina papperspåsar i beställningsrusningen passerar de genom händer som inte alltid har handskar på. När de förbereder din beställning rör servitörerna vid sedlar, mynt och använda brickor. Det är självklart att risken för kontaminering är högre.

Dessa påsar, ofta gjorda av flerskiktad plast, är utformade för att motstå… ibland lite för bra mot mänskligt våld, men inte nödvändigtvis mot bakterier. Packade i lådor, förvarade i rumstemperatur och hanterade i en kontinuerlig ström, ackumulerar de en ganska stor samling oönskade mikrober. Resultatet: genom att stoppa dem i munnen för att "spara tid" förvandlar du ett enkelt mellanmål till ett mikrobiologiskt lotteri.

Och om frestelsen verkligen är för stark, kom ihåg detta: dina tänder är inte multifunktionella paketöppnare. De är redan tillräckligt upptagna med att överleva måltider, snacks och söta drycker utan att lägga till ett kommandouppdrag mot envis plast.