Obesofobi: varifrån kommer denna intensiva rädsla för att gå upp i vikt?

När sommaren närmar sig uppmanar tidningssidorna oss att tona våra kroppar, gå till gymmet och byta ut grillat mot hälsosamma, såsfria recept. Inför all denna retorik mot "extrakilon" har viktuppgång nästan blivit en kollektiv rädsla. Och i sin mest extrema form kallas det obesofobi.

Obesofobi: När vikt blir en besatthet

Det finns människor som har en fobi för spindlar och spänner sig vid blotta omnämnandet av dessa håriga varelser, och det finns andra som har en visceral rädsla för att skjuta i höjden med sitt BMI och bli överviktiga. Detta är själva definitionen av fetmafobi. Det är inte bara en skuldkänsla som smyger sig på när vi ger efter för frestelsen att äta ett lockande bakverk . Det är något mycket mer överväldigande.

Med varje tugga räknar de som lider av detta sjukdomskänsla kalorier som om de hade en räknare fastskruvad på huvudet. De kliver på vågen flera gånger om dagen för att hålla koll på sin vikt på grammet. De tränar inte för att varva ner eller släppa spänningar efter en hård dag, utan för att förbränna sin måltid och lätta på kroppen.

Obesofobi, ett sorgligt utbrett tillstånd i Ozempics och alla möjliga viktminskningsprograms tidsålder, orsakar en irrationell rädsla för att bli överviktig, även bland personer som har en genomsnittlig vikt och har gott om utrymme att växa innan de når den punkten. Det är inte bara ytterligare ett estetiskt infall; det är en "typ av ångestsyndrom", som förklaras i en artikel från Cleveland Clinic .

Symtomen på obesofobi bör inte tas lättvindigt.

Till skillnad från ortorexi, som innebär att man filtrerar all mat som passerar genom munnen och skapar hälsosamma menyer värdiga ett äldreboende, åtföljs fetmafobi av drastiska ritualer för att upprätthålla en utmärkt livsstil. De drabbade tackar nej till restauranginbjudningar, bär alltid med sig en Tupperware-behållare och äter portioner som knappt uppfyller ett litet barns kaloribehov. De går till och med så långt att de väljer mindre tallrikar för att minska mängden mat. För dem är berövande praktiskt taget en andra natur, en automatisk reaktion. De sätter restriktioner på sig själva, även med risk för att duka under för undernäring eller till och med gränsa till svält.

Samtidigt pressar de sig obevekligt genom intensiva träningsprogram och svettas ymnigt trots att deras kroppar redan är underpresterade. Ett annat kännetecken för obesofobi är att de som är fångade i den är villiga att spendera alla sina besparingar för att köpa tillbaka sin fysik och uppfylla denna viscerala önskan om smalhet. Och när de tittar i spegeln är deras ögon fyllda av förolämpningar och illvilja. De upplever sin osäkerhet som mest intensiv. Obesofobi kan också leda till andra psykiska störningar, såsom kroppsdysmorfisk störning, depression, ätstörningar eller tvångssyndrom, enligt Cleveland Clinic.

Möjliga orsaker till fetmafobi

Obesofobi dyker inte upp plötsligt. Den smyger sig på och nästan utan förvarning. Den smyger sig försiktigt, med början i att vissa livsmedel som har fått betyget "E" på Nutri-Score-skalan elimineras. Det börjar med en önskan att "ta kontroll" eller "komma tillbaka i form", och förvandlas sedan till en ohälsosam strävan efter smalhet. Och samhället, som förespråkar smalhet som ett hälsoideal, är bland de skyldiga och drar in oss i en ond cirkel.

Viktdiskriminering

Obesofobi uppstår inte ur ett vakuum. Den frodas i en miljö där vikt ständigt granskas, kommenteras och rankas. Överviktiga personer är fortfarande föremål för ihållande stereotyper, som om deras kroppar automatiskt förmedlar brist på viljestyrka, försumlighet eller dåliga livsstilsvanor. När de ständigt hör att smalhet är den enda vägen till framgång, hälsa eller kärlek utvecklar vissa människor en djup rädsla för att förknippas med dessa fördomar.

Denna ångest kan sedan bli en skyddsstrategi. Målet är inte längre bara att gå ner några kilon: det är att undkomma stigmatisering, olämpliga kommentarer från familjekretsar, oombedda råd eller de tysta dömanden som väger tungt i provrum, väntrum och till och med läkarkonsultationer.

Kulturen av smalhet

Det är omöjligt att diskutera fetmafobi utan att nämna den samtida kulten kring den smala kroppen. Sociala medier, reklam, vissa tv-program och wellnessindustrin marknadsför ofta samma bild: den av en tonad kropp som presenteras som den ideala versionen av sig själv. "Transformationsprogram", detox-utmaningar , spektakulära före-och-efter-bilder och diskursen kring "sommarkroppen" vidmakthåller idén att man ständigt bör optimera sin figur.

Tidigare trauman

Obesofobi kan också härröra från smärtsamma upplevelser. En barndom präglad av fysisk trakasserier, en förälder besatt av bantning, en förödmjukande kommentar från en lärare, mobbning i skolan om vikt… Dessa minnen lämnar ibland bestående ärr. För vissa människor är rädslan för att gå upp i vikt inte kopplad till kroppen i sig utan till vad den symboliserar. Att gå upp i vikt igen kan väcka minnen från en period av avvisande, ensamhet eller skam. Kroppen blir då ett hyperkontrollerat territorium, som om att behålla ett visst nummer på vågen förhindrar att man återupplever gamla sår.

En historia av ångeststörningar

Slutligen kan personer som redan är benägna att drabbas av ångest vara mer sårbara för denna genomgripande rädsla. När man tenderar att förutse det värsta, söka absolut kontroll eller grubbla oavbrutet, kan mat och vikt bli särskilt bördig jordmån för besatthet.

Att kontrollera portionsstorlekar, räkna kalorier eller ritualisera fysisk aktivitet kan ibland ge en tillfällig känsla av trygghet. Men denna känsla av kontroll kan snabbt bli en ond cirkel. Ju mer rädslan växer, desto mer förstärks restriktiva beteenden. Och ju mer djupt rotade dessa beteenden blir, desto svårare är det att skilja enkel hälsovaksamhet från psykisk ohälsa som förtjänar att erkännas.

Obesofobi är därför inte bara en fråga om ökade estetiska bekymmer. Det involverar en orolig relation till kroppen, driven av komplexa sociala, emotionella och psykologiska faktorer, vilket kan ha en verklig inverkan på livskvaliteten.