En enkel gest att göra innan arbetet, sittande hela dagen (och den är utsökt)

Om du har ett stillasittande jobb och sitter fastklistrad vid din kontorsstol i nästan sju timmar i sträck, lider din kropp i tysthet. Och en kort promenad under lunchrasten kommer inte att reparera skadan. För att stödja din kropp och undvika ytterligare belastning i denna sittande position, byt ut ditt kaffe mot en god mugg varm choklad. Kakao, förutom att vara utsökt, är en utmärkt allierad för kontorsanställda.

Att dricka kakao innan en dags sittande: ett ovanligt tips

Generellt sett är en mugg varm choklad reserverad för mysiga eftermiddagar under en filt och regniga vintersöndagar. Denna tröstande dryck, som oändligt frammanar barndomssnacks, förknippas oftare med Netflix pipande ljud än klicket från ett tangentbord. Ändå bör du ha en burk rå choklad i skrivbordslådan och börja dagen med en chokladig njutning. Denna dryck är som en trolldryck, särskilt när du sitter still framför en dator från morgon till kväll. Den är mycket mer lovande (och god) än den vattniga drycken du får på jobbet.

I Frankrike kombinerar mer än en tredjedel av vuxna en hög nivå av stillasittande beteende med otillräcklig fysisk aktivitet. Ditt jobb kan tvinga dig in i en passiv hållning: fötterna platt på golvet och benen limmade mot sätet. Endast musklerna i dina fingrar får konstant träning. Problemet är att din kropp inte klarar av det bra. Hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, cancer, fetma, muskuloskeletala besvär (MSD) och effekter på psykisk hälsa – folkhälsoorganisationer är tydliga i frågan.

Naturligtvis ersätter inte kakao de tiotusen dagliga stegen eller träningen som bryter upp vardagens slit. Detta lindrande pulver hjälper dock aktivt kroppen, särskilt när man är stillasittande. Det är den förtjusande slutsatsen i en nyligen publicerad studie i The Journal of Psychology .

Förbättrad blodcirkulation för långvarig komfort

För att genomföra sin studie rekryterade forskarna 40 män, alla i utmärkt hälsa och i toppform. Innan de började sitta och arbeta drack de alla en kakaodryck – inte den sort som dina barndomssmaklökar kanske minns. En autentisk dryck, oförändrad av några kemiska processer.

För att bekräfta sin teori observerade de deltagarnas blodkärlsfunktion, och bingo! Efter två timmars sittande observerades en minskning av kärlfunktionen hos alla deltagare, oavsett deras fysiska tillstånd. Att konsumera en dryck med låg flavanolhalt ledde också till en minskning av denna funktion, medan en dryck rik på flavanoler bibehöll kärlfunktionen på sin ursprungliga nivå under hela sittperioden, med mätningarna stabila eller till och med något ökande. Med andra ord: riktig varm choklad, ett kraftpaket av flavonoler, stöder kärlhälsan under långvarigt sittande.

Den varma chokladen som våra mormödrar brukade göra, den sorten med karaktär och smak, är inte bara en avkopplande dryck. Det är ett "ungdomselixir" och även en utmärkt uppmuntran för dem som behöver mental stimulans. Flavonoiderna i kakao ökar blodflödet till hjärnan, vilket främjar ökad vakenhet och ett klarare sinne. Bara ytterligare en anledning att njuta av denna enkla och tröstande dryck.

Dessa livsmedel hjälper även stillasittande arbetare

Att dricka varm choklad i det öppna kontorslandskapet är inte omoget. Nej, det är en ansvarsfull gest, ett ögonblick av välbefinnande bara en mugg bort. Matcha latte-älskare och kaffeberoende kanske inte håller med. I studiens detaljer säger forskarna att de använde 150 mg epikatekin, en typ av flavonol.

För att njuta av dessa fördelar till din kopp te kan du också lägga till en generös näve röda bär eller ett stort äpple. Och för att skapa variation och undvika en överdos av kakao kan du smutta på grönt te, som också innehåller flavonoler.

Kakaopulver är inte bara till för att värma dina smaklökar mitt i vintern och tillfredsställa ditt chokladbegär på ett hälsosamt sätt. Det är en utmärkt vän för dem som arbetar hemifrån. Från en Disney-tema nappflaska till en mugg prydd med "årets anställd" är det bara en sked bort.