Kvällsvanan som forskare rekommenderar att undvika före läggdags

Enligt flera vetenskapliga studier är vanan att undvika före läggdags att medvetet skjuta upp läggdags för att "skrapa" efter fritid, ett beteende som nu kallas "hämndlysten skjutning av läggdags". Denna reflex består av att medvetet hålla sig vaken, scrolla på telefonen, titta på "bara ett avsnitt till" eller umgås på sociala medier, även när du är trött och vet att du måste gå upp tidigt nästa dag.

Vad vetenskapen säger

En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology populariserade detta koncept genom att visa att en betydande andel av deltagarna sköt upp sin läggdags utan någon yttre påtryckning, enbart av eget val, till nackdel för deras totala sömntid. Denna studie, som är tillgänglig direkt online, belyste att detta beteende var förknippat med sämre sömnkvalitet, ökad trötthet under dagen och en generellt lägre känsla av välbefinnande. Den visade också att dessa individer var medvetna om att de var sömnberövade men fortsatte att offra vilotid för "egentid".

Varför vi gör det: hektiska dagar, mental belastning

Denna reflex är särskilt vanlig bland dem som har mycket hektiska dagar, liten kontroll över sitt schema eller en tung mental arbetsbelastning. Kvällen blir då den enda tiden som uppfattas som verkligt "fri", och det finns en tendens att försvara den på bekostnad av sömn. Problemet är att denna "stulna tid" kommer med ett högt pris: bristande vakenhet, dåligt humör, irritabilitet, koncentrationssvårigheter och till och med en ökad risk för ångest och depression när sömnbristen blir kronisk.

Tre frågor för att avgöra om du är drabbad

För att avgöra om du lider av detta fenomen kan några enkla frågor hjälpa:

Skjuter du ofta upp att gå och lägga dig utan någon egentlig anledning (inget brådskande arbete, ingen förpliktelse)?

Säger du regelbundet till dig själv "Jag vet att jag borde sova, men jag fortsätter ändå" ?

Känner du dig utmattad på morgonen när du vet att du kunde ha gått och lagt dig tidigare?

Om svaret är ja på flera av dessa frågor är det troligt att denna reflex är inrotad. Den goda nyheten är att den är reversibel: att etablera en fast läggtid, skapa en lugnande skärmfri ritual och framför allt att omvärdera sömn som ett icke-förhandlingsbart behov, precis som att äta eller andas, är viktiga steg för att bryta sig loss från den.

Studien påminner oss därför om att det inte handlar om brist på viljestyrka, utan om en felriktad kompensationsmekanism – som bättre tidshantering och konsekvent sömnhygien kan korrigera.