Denna livsstil, populär bland trettioåringar, kan försvaga den mentala hälsan.

Att vara singel längre har blivit vanligt bland många trettioåringar. Driven av en önskan om självständighet, ett fokus på karriär och personlig utforskning är denna livsstil tilltalande. Viss forskning tyder dock på mer nyanserade effekter på mentalt välbefinnande.

Långvarigt celibat, ett allt vanligare val

I flera år har singellivet blivit en heltäckande livsstil. Begreppen autonomi, frihet och personlig uppfyllelse spelar en viktig roll i livets gång. Begrepp som "ensamliv" eller att betrakta sig själv som sin egen partner återspeglar denna utveckling. Längre studier, yrkesambitioner eller en önskan om större självkännedom: prioriteringar har förändrats.

En studie utförd av Zürichs universitet , baserad på fler än 17 000 unga vuxna mellan 16 och 29 år i Europa, visar att fler och fler människor skjuter upp sin första seriösa kärleksaffär.

En trend inom välbefinnande att hålla koll på

Enligt denna forskning kan det att vara singel under en längre period hos vissa personer åtföljas av en gradvis minskning av livstillfredsställelsen när de närmar sig trettioårsåldern. Forskarna observerade också i vissa fall en ökning av känslor av ensamhet. Detta fenomen drabbar både män och kvinnor, även om varje individs upplevelse är unik.

Denna känsla kan påverkas av olika faktorer: din omgivning, ditt sociala nätverk eller till och med kulturella normer. I en ålder då relationer ofta fortfarande värderas högt kan gapet mellan dessa förväntningar och verkligheten ibland vara en börda.

Att inleda ett förhållande, en faktor bland andra

Forskning visar också att det att uppleva ett första romantiskt förhållande ofta är förknippat med förbättringar av vissa indikatorer på välbefinnande, såsom livstillfredsställelse och känslor av samhörighet. Detta betyder dock inte att det att vara singel "skadar" den mentala hälsan, och inte heller att det att vara i ett par är en universell lösning.

Forskarna betonar en avgörande punkt: det här är statistiska samband, inte orsak-verkan-samband. Personlighet, vänskap, livsomständigheter och emotionell stabilitet spelar alla lika viktiga roller. Dessutom verkar vissa indikatorer, såsom depressiva symtom, inte förändras signifikant när man inleder en relation, vilket belyser välbefinnandets multifaktoriella natur.

Singel ... och helt lycklig på det sättet

Det är viktigt att komma ihåg: att vara singel är varken problematiskt eller skamligt. Det är inte en "försening", en brist eller ett misstag som ska rättas till. Vissa människor trivs på egen hand och hittar en rik balans i sina vänskaper, arbete, passioner och relationen med sig själva. Och detta förtjänar lika mycket respekt som vilken annan livsstil som helst.

Resultaten av denna forskning ska inte på något sätt tolkas som en press att inleda ett förhållande "för att må bättre". Du har rätt att föredra att vara singel, att välja det, att älska det eller helt enkelt att må bra över det vid en viss tidpunkt i ditt liv. Ditt värde, din balans och ditt välbefinnande beror inte på din relationsstatus.

Det verkliga problemet: relationer, i alla deras former

Det som dessa studier främst belyser är inte motsättningen mellan att vara singel och att vara i ett par, utan vikten av sociala kontakter. Långvariga känslor av ensamhet – oavsett om man är singel eller i ett förhållande – kan påverka välbefinnandet. Omvänt spelar känslan av att vara omgiven, stöttad och kopplad till andra en nyckelroll i emotionell balans. Djupa vänskaper, familjeband, gemenskap och genuina utbyten: alla dessa former av kontakt är viktiga.

En mångfald av livsvägar

Livsvägar utvecklas, och det finns inte längre en enda modell att följa. Långvarigt singelliv är en del av dessa förändringar, precis som andra sätt att bygga sitt liv. Vissa människor finner värdefull frihet i det, andra går igenom perioder av tvivel: alla dessa erfarenheter är giltiga.

I slutändan belyser denna forskning en viktig punkt: ditt välbefinnande beror på en känslig balans. Och bland dessa balanser är den viktigaste den som respekterar dina önskningar, din takt och ditt unika sätt att må bra i livet.