Snabb blinkning: vad den kan dölja, enligt experter

Du gör det utan att ens inse det. Dina ögonlock blinkar snabbare, och det är oftast inte för att sopa bort ett dammkorn. Medan denna lilla visuella reflex i filmer ofta förknippas med flirt – därav uttrycket "ge någon blicken" – är det långt ifrån en demonstration av charm. Att blinka snabbt är en signal från kroppen.

Tolkning genom kroppsspråk

Kroppen kan vara mycket demonstrativ och särskilt uttrycksfull. Den förråder vissa känslor genom subtila men tydligt synliga gester: att korsa benen, knacka med foten, bita på naglarna, röra vid näsan utan någon uppenbar anledning, snurra håret runt pekfingret… En realtidstolk skulle behövas för att läsa kroppen och dechiffrera dessa rörelser.

I kroppsspråket är ögonen också laddade med budskap. Ibland använder vi dem för att förtrolla vår publik, som Mästerkatten i stövlar i Shrek, och andra gånger kisar vi för att visa vårt missnöje. Förr i tiden brukade kvinnokarlar, samma som kallade alla kvinnor för "dockor", blinka i hopp om att förföra dem. Ögonen, fönster till själen, kan förkroppsliga illvilja, ilska, men också materialisera stress.

Snabb blinkning är ofta ett tecken på hög stress. Blinkning är en mekanisk handling som smörjer och rengör ögat. Men när ögonen öppnas och sluts så snabbt att det drar till sig uppmärksamhet blir det en "skyddsreflex". "Det kan vara en ofrivillig mekanism för att lindra stress eller spänning", förklarar Dr. Kierzek i en artikel på Doctissimo . Snabb blinkning kan också vara en form av nervös tic, precis som att pilla med håret eller bita sig i kinderna.

Ett tidigt tecken på trötthet

Generellt sett, när du känner dig trött, känns dina ögonlock tunga och hotar att stängas när som helst. Du kan känna att du har tyngder på dina ögonfransars toppar. Men att blinka snabbt kan också vara en omedveten strategi för att hålla sig vaken och behålla kontrollen.

Dr. Kierzek nämner också ögonansträngning, den sorten man upplever efter en lång dag framför skärmar, vilket ibland åtföljs av ögonmigrän. Det är ett "svar på ögonansträngning". Därav vikten av att ta regelbundna pauser för att koppla bort från blått ljus.

Allergier som bakgrund

Ibland är den enklaste förklaringen den bästa. Snabb blinkning är inte alltid en nödsignal. Ibland är det en naturlig taktik för att motverka de negativa effekterna av en allergi. Detta kan hända när någon vejpar i bilen eller när du städar din dammiga vind. Detta kan orsaka obehag eller irritation i ögonen, vilket leder till att du blinkar oftare.

De patologier som kan dölja sig bakom

Att blinka oftare än normalt kan verka ofarligt till en början. Men när det blir repetitivt, svårt att kontrollera eller ihållande kan det avslöja orsaker som är mycket mer komplexa än bara tillfällig trötthet.

I vissa fall är detta fenomen kopplat till så kallade psykogena störningar. Dessa är fysiska manifestationer som inte härrör från en synlig neurologisk abnormitet, utan snarare från psykologisk spänning. Kroppen tar sedan över från sinnet för att uttrycka denna oro, och ögonen blir omedvetet scenen för denna inre oro. Utan att ge efter för panik eller föreställa sig det värsta kan snabba blinkningar framkalla:

Ögonproblem: torra ögon, irritation eller ett tillstånd som grå starr kan få ögonlocken att slutas.

Migrän : vissa attacker åtföljs av ögonsymtom, inklusive mer ihållande blinkningar, kopplat till ljuskänslighet eller nervös spänning.

Ångestsyndrom eller posttraumatisk stress: ångest kan manifestera sig fysiskt genom tics eller ofrivilliga rörelser. Blinkningar blir då ett sätt för kroppen att släppa på inre tryck.

Neurologiska störningar: efter en huvudskada eller i sällsynta fall relaterade till hjärnavvikelser kan ögonlockens normala funktion störas.

Biverkningar av substanser eller läkemedel koffein , alkohol, vissa antihistaminer eller antidepressiva medel kan påverka nervsystemet och orsaka denna typ av reaktion.

Medan snabba blinkningar ofta används i tecknade serier för att charma publiken, är den anatomiska verkligheten mycket bredare. Från återuppkomsten av stress och trötthet till djupare problem, var uppmärksam på dina blinkningar som du skulle vara uppmärksam på dina hjärtslag.