Hjärtattacker hos kvinnor: dessa tecken ignoreras alltför ofta

Hjärtattacker uppfattas fortfarande ofta som ett manligt tillstånd. Ändå är hjärt-kärlsjukdomar en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i många länder. Flera studier visar att symtomen ibland kan vara annorlunda eller svårare att identifiera, vilket kan försena läkarvård.

Symtom som ibland är mindre typiska än bröstsmärtor

I motsats till den klassiska bilden av intensiv bröstsmärta kan vissa kvinnor uppleva mer diffusa symtom under en hjärtinfarkt. En vetenskaplig granskning tyder på att kvinnor oftare rapporterar symtom som andnöd, ovanlig trötthet, illamående eller smärta i rygg eller axel.

Annan forskning visar att symtom kan inkludera hjärtklappning, yrsel eller en allmän känsla av sjukdomskänsla, ibland utan uttalad bröstsmärta. Vissa kvinnor beskriver mindre intensivt bröstbesvär eller en känsla av tryck snarare än skarp smärta.

Ovanlig trötthet, ibland uppträdande flera dagar innan

Vissa studier tyder på att det finns så kallade "prodromala" tecken, vilka kan uppstå flera dagar före en hjärtinfarkt. Dessa inkluderar ihållande trötthet, sömnstörningar eller ovanlig andnöd.

Dessa symtom kan vara svåra att identifiera eftersom de ibland är förknippade med andra orsaker, vilket kan försena att söka läkarhjälp. Enligt forskare bidrar mångfalden av symtom till att göra diagnosen mer komplex hos vissa patienter.

Smärta lokaliserad någon annanstans än i bröstet

Flera vetenskapliga publikationer tyder på att smärtan kan kännas i olika delar av överkroppen. Kvinnor kan rapportera smärta i käken, nacken, ryggen eller armarna, ibland utan intensiv bröstsmärta.

En analys publicerad i Heart & Lung indikerar också en högre frekvens av ryggsmärtor, illamående eller andningssvårigheter hos kvinnor under en hjärtinfarkt. Dessa symtom kan misstas för matsmältnings-, muskel- eller stressrelaterade problem.

Risk för senare diagnos enligt viss forskning

Vissa studier belyser att kvinnor kan få diagnosen senare efter en hjärtinfarkt, särskilt på grund av mindre specifika symtom. En publikation visar till exempel att kvinnor löper större risk att bli underdiagnostiserade efter en akut hjärtinfarkt. Andra studier visar också att varierande symtom kan fördröja sökandet efter läkarvård. Dessa resultat understryker vikten av en bättre förståelse av varningstecknen.

Experter betonar att bröstsmärta fortfarande är det vanligaste symtomet hos både kvinnor och män, men att det kan åtföljas av andra symtom. Dessa skillnader betyder inte att symtomen är helt olika de som observeras hos män, utan snarare att de kan vara mer varierande och ibland mindre omedelbart igenkännbara. Större medvetenhet om dessa tecken kan leda till snabbare diagnos och mer lämplig behandling.